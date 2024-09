San Marino z drugim zwycięstwem w historii. Czekali na nie 20 lat

W cieniu meczów dywizji A Ligi Narodów w dywizji D zmierzyły się najgorsze europejskie reprezentacje. Czekające 20 lat na kolejne zwycięstwo San Marino przed własną publicznością podejmowało Liechtenstein, który nie wygrał od 39 lat. Najgorsza reprezentacja świata odniosła drugie zwycięstwo w historii, bo pokonała Liechtenstein 1:0 po bramce Nicko Sensoliego.

San Marino wygrało drugi mecz w historii

W ostatniej, lipcowej aktualizacji rankingu FIFA San Marino utrzymało ostatnie, 210. miejsce, a Liechtenstein znajdował się na samym końcu drugiej setki – 199. miejscu. Oba zespoły trafiły do jednej grupy w dywizji D Ligi Narodów, a do bezpośredniego starcia doszło już w pierwszej kolejce. Do spotkania rozgrywanego w Serravalle San Marino i Liechtenstein przystępowały jako dwie obecnie najgorsze reprezentacje świata. Liechtenstein nie wygrał bowiem od 39 meczów, a San Marino od… 20 lat.

🇸🇲 San Marino – 140 meczów bez zwycięstwa

🇱🇮 Liechtenstein – 39 meczów bez zwycięstwa Dziś partidazo między dwoma aktualnie NAJGORSZYMI DRUŻYNAMI ŚWIATA. Żadne inne reprezentacje nie czekają na zwycięstwo aż tak długo. 😳 pic.twitter.com/cOdATZ21N9 — Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) September 5, 2024

Ostatnie i jedyne wówczas zwycięstwo w historii San Marino odniosło w kwietniu 2004 roku. Przed własną publicznością pokonali oni 1:0… Liechtenstein. Zwycięską bramkę zdobył Andy Selva, czyli najlepszy strzelec w historii reprezentacji San Marino – osiem goli – i zarazem zawodnik z trzecią największą liczbą występów dla ”La Serenissima” – 73 mecze w latach 1998-2016.

Od tamtego czasu sanmaryńczycy tylko sześć razy zremisowali, a aż 134 razy przegrali. Łącznie w poprzednich 205 oficjalnych meczach przegrali aż 195 razy i raptem dziewięć razy zdołali zremisować. Zdobyli tylko 33 bramki, a stracili ich aż 824. Aż sześć z dziewięciu zremisowanych meczów San Marino kończyło się rezultatem 0:0, a najwięcej razy remisowali z Liechtensteinem – dwukrotnie.

Un día como hoy, pero de 2004, San Marino, con este GOLAZO de Andy Selva, vencía 1-0 a Liechtenstein y lograba (hasta ahora) el único triunfo de su historia. 🇸🇲⚽pic.twitter.com/anR2o8G1Np — Fodboldworld (@fodboldword) April 28, 2023

Z kolei Liechtenstein ostatni raz wygrał w październiku 2020 roku, gdy w meczu towarzyskim pokonał na wyjeździe Luksemburg 2:1. Od tamtego czasu w 39 kolejnych meczach zanotowali tylko pięć remisów i aż 34 porażki. Seria ”Niebiesko-Czerwonych” bez zwycięstwa została przedłużona do czterdziestu, bowiem w Serravalle przegrali z San Marino 0:1.

Choć w 30. minucie goście objęli prowadzenie po trafieniu Fabio Luque-Notaro, po analizie VAR nie zostało ono uznane. W 53. minucie piłkę do siatki wpakowali sanmaryńczycy i tym razem w trafieniu Nicko Sensoliego nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości. Ostatecznie gospodarze utrzymali jednobramkowe prowadzenie do samego końca i zakończyli serię 140 meczów bez zwycięstwa.

San Marino strzela gola! Nicko Sensoli trafia do siatki Liechtensteinu ⚽ pic.twitter.com/3P80M3Xdno — Polsat Sport (@polsatsport) September 5, 2024

Co ciekawe, autor zwycięskiego gola – Nicko Sensoli urodził się w czerwcu 2005 roku, czyli ponad 11 miesięcy od czasu do niedawna ostatniego zwycięstwa San Marino. 10 września zespół prowadzony przez Roberto Cevoliego zmierzy się towarzysko na wyjeździe z Mołdawią. Liechtenstein zaś 8 września rozegra wyjazdowy mecz z Gibraltarem w ramach drugiej kolejki Ligi Narodów.

fot. screen Twitter