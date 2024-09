Memphis Depay i Anthony Martial zagrają w jednej lidze

Memphis Depay oraz Anthony Martial, po tym jak końca dobiegły ich kontrakty w klubach, cały czas pozostają wolnymi zawodnikami. Obydwaj piłkarze wspólnie w 2015 roku dołączyli do Manchesteru United. Wiele wskazuje na to, że ich losy ponownie się skrzyżują i tym razem zagrają w lidze brazylijskiej.

Memphis Depay oraz Anthony Martial w 2015 roku zostali piłkarzami Manchesteru United. Do klubu ściągnął ich ówczesny trener „Czerwonych Diabłów”, Louis van Gaal. PSV otrzymało za Holendra 34 miliony euro, z kolei na konto AS Monaco za Francuza wpłynęło okrągłe 60 milionów euro.

Depay niemalże z miejsca miał otrzymać status gwiazdy i pokładane były w nim wielkie nadzieje. Nie sprostał jednak oczekiwaniom i po zaledwie dwóch latach opuścił Premier League na rzecz Olympique’u Lyon. Łącznie dla United rozegrał 53 meczów, strzelił siedem goli i zaliczył pięć asyst. Po francuskiej przygodzie z kolei znów nie sprostał oczekiwaniom, zarówno w Barcelonie, jak i Atletico Madryt.

Depay wraz ze swoją reprezentacją narodową pojawił się na EURO 2024 i był jej podstawowym zawodnikiem. „Oranje” odpadli w półfinale po porażce 1:2 z Anglią, a 30-latek na mistrzostwach zdobył jedno trafienie. Zawodnik zapowiedział, że decyzje co do swojej przyszłości podejmie po turnieju, jednak od tej pory nie zdecydował się podpisać z żadnym klubem umowy.

