Fenerbahce znów kupuje we Włoszech

Fenerbahce tego lata przeszło spory lifting od strony sportowej. Klub zatrudnił w roli trenera samego Jose Mourinho, sprzedał do Premier League Ferdiego Kadioglu za 30 milionów euro czy nie przedłużył umowy z Michym Batshuayim, który zalicza właśnie trzecią stambulską przygodę z rzędu. Mourinho bardzo chciał pozyskać Filipa Kosticia i w najbliższych godzinach otrzyma go do kadry. Fener oraz Juve porozumiały się w sprawie wypożyczenia Serba nad Bosfor.

Filip Kostić dołączy do Fenerbahce na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu, jak poinformował Fabrizio Romano. O negocjacjach informowali także Yagiz Sabuncuoglu oraz Alfredo Pedulla. Drugi z nich powiadomił także, że Mourinho miał Serba za swoją „zachciankę”, o czym podawał już w lipcu. Dla drużyny Jose Mourinho poprzednio prowadzonej przez Ismaila Kartala to kolejny transfer piłkarza z Półwyspu Apenińskiego w ostatnich 12 miesiącach.

🚨🟡🔵 Filip Kostić to Fenerbahçe, here we go! Deal agreed in principle on loan with buy option clause from Juventus.

Green light from Juve and travel now being planned with player side.

Kostić, set to join Mourinho at Fener. pic.twitter.com/VJRcMpIGv9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2024