Cristiano Ronaldo zszokował widzów – Benzema może poczuć się urażony

Cristiano Ronaldo od dwóch miesięcy ma swój kanał na YouTube. Nazywa się on „UR Cristiano” i uzbierał dotychczas już 59 milionów subskrybentów. Legendarny piłkarz postanowił zamieszczać tam różne video z udziałem swojej partnerki, rzeczy związane z ciągle trwającą karierą w Arabii Saudyjskiej czy różnego rodzaju wyzwania. W ostatnim filmie, gdy miał wybrać lepszego z pary podrzuconej przez Rio Ferdinanda, bardzo zaskoczył.

Cristiano Ronaldo i Rio Ferdinand rozpoczęli porównania od duetu Gary Neville – Paul Scholes. Anglik nie zważał na pozycję porównywanych, a Portugalczyk kilkukrotnie napomknął, że „to nie ta sama pozycja” bądź „ciężko to porównywać”, jednak w związku z tym nie porzucał samego porównania. Scholes został przedstawiony za lepszego, także w zestawieniu z Ole Gunnarem Solskjaerem oraz Carlosem Tevezem.

Od rudego pomocnika United lepszy okazał się David Beckham – znany w showbiznesie zawodnik wypadł też w oczach Portugalczyka korzystniej od Angela Di Marii. Pogromcę znalazł za to w postaci Ryana Giggsa. I tutaj trzeba przyznać, że dopiero Karim Benzema był pogromcą Giggsa w porównaniach. Walijczyk poza Beckhamem w oczach Ronaldo był lepszy od: Sergio Ramosa, Pepe, Javiera Hernandeza, Marcelo, Xabiego Alonso oraz Toniego Kroosa.

Benzema really sacrificed 80% of his Real Madrid career to serve this man and create all the space possible for him to score, only to be repaid like this because Mbappé idolizes him, which boosts his ego. Ungrateful https://t.co/zPTjJVK2Yo

— John H O N E S T Y (@ExJohnHonestyy) September 8, 2024