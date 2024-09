Dramat kapitana Arsenalu. Opuszczał boisko ze łzami w oczach

Kapitan Arsenalu oraz reprezentacji Norwegii Martin Odegaard doznał groźnie wyglądającej kontuzji w meczu Ligi Narodów z Austrią (2:1). W 67. minucie opuszczał boisko ze łzami w oczach po tym, gdy jego lewa kostka wygięła się w nienaturalny sposób. Pod znakiem zapytania stoi występ Odegaarda w derbach z Tottenhamem, które odbędą się już w niedzielę 15 września.

Pierwszym rywalem Arsenalu po przerwie na kadrę będzie rywal zza miedzy – Tottenham. Derby północnego Londynu odbędą się na Tottenham Hotspur Stadium w niedzielę 15 września. Mikel Arteta w tym starciu nie będzie mógł skorzystać z Declana Rice’a, który w poprzedniej kolejce przeciwko Brighton (1:1) obejrzał kuriozalną drugą żółtą kartkę za odkopnięcie piłki swojemu rywalowi.

Teraz na zespół wicemistrza Anglii przed derbami ze Spurs spadł kolejny bolesny cios. W 64. minucie meczu drugiej kolejki dywizji B Ligi Narodów z Austrią kapitan Arsenalu i reprezentacji Norwegii Martin Odegaard doznał poważnie wyglądającej kontuzji. Podczas walki o piłkę z Christophem Baumgartnerem jego lewa kostka wygięła się w nienaturalny sposób, a Norweg od razu poczuł ból i zalał się łzami. Po chwili został zmieniony przez Kristiana Thorstvedta z Sassuolo.

Ostatecznie Norwegia pokonała Austrię 2:1 po bramce Erlinga Haalanda w 80. minucie i odniosła pierwsze zwycięstwo w meczu o punkty od 12 października 2023 roku. Trzy punkty wywalczone przeciwko jednemu z największych zaskoczeń EURO 2024 zeszły jednak na dalszy plan. Po meczu selekcjoner reprezentacji Norwegii Ståle Solbakken mówił, że ”kontuzja Odegaarda wyglądała również źle w szatni”. Lekarz reprezentacji Ola Sand na antenie TV2 dodał:

– Doznał delikatnego skręcenia kostki. Zobaczymy, może użyjemy USG, żeby to sprawdzić. Jeśli nie będziemy pewni, jutro (10 września – przyp. red.) zrobimy rezonans magnetyczny.

We have just lost Martin Odegaard for our hardest run of the season. I’m done with football, genuinely. Fuck the international break. pic.twitter.com/VYTW9J8GGv

— carter (@ArsenalRetrac) September 9, 2024