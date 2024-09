Powrót do Ekstraklasy po niemal pół dekady? Trenuje z beniaminkiem

Hubert Mikusiński z portalu ”ligowiec.org” poinformował, że na treningach beniaminka Ekstraklasy – Motoru Lublin obecny jest były piłkarz Ruchu Chorzów i Legii Warszawa Jarosław Niezgoda. 29-letni napastnik od początku roku pozostaje bez klubu po tym, gdy jego umowa z Portland Timbers wygasła. Ostatni raz na boisko wybiegł w sierpniu 2023 roku i wówczas zerwał więzadło krzyżowe.

Zimą 2016 roku 20-letni Jarosław Niezgoda został ściągnięty przez Legię Warszawa z Wisły Puławy. Sezon 2016/17 spędził na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów, z którym spadł do I ligi, ale był najlepszym piłkarzem w zespole ”Niebieskich”. W 27 meczach Ekstraklasy strzelił 10 goli i dołożył dwie asysty. Sezon 2017/18 – już w barwach Legii – również zakończył z dwucyfrowym dorobkiem bramkowym. Łącznie rozegrał 33 mecze, w których zdobył 15 bramek i zaliczył trzy asysty.

Niestety, niemal cały sezon 2018/19 stracił z powodu problemów z sercem. Podczas przedsezonowych badań wykryto u niego wrodzoną wadę serca, przez co musiał przejść zabieg kardiologiczny. W sezonie 2018/19 zaliczył tylko pięć występów, ale w kolejnych rozgrywkach zdołał się odbudować. Rundę jesienną sezonu 2019/20 Ekstraklasy zakończył z 14 bramkami i dwiema asystami w 18 meczach. Swoją formą wypracował pierwszy zagraniczny i w trakcie przerwy zimowej został sprzedany do Portland Timbers.

We have signed 24-year-old forward Jarek Niezgoda as a Designated Player from Legia Warsaw.

DETAILS | https://t.co/KU4idXaBlI | #RCTID pic.twitter.com/zB6bMvc7zJ

— Portland Timbers (@TimbersFC) January 30, 2020