12 meczów zawieszenia za… niefortunny żart podczas wywiadu?

Pomocnik Tottenhamu Rodrigo Bentancur może otrzymać od angielskiej federacji zawieszenie od sześciu do nawet 12 meczów. Według FA Urugwajczyk naruszył przepis E3 mówiący o ”niewłaściwym zachowaniu podczas rozmowy z mediami”. Podczas rozmowy z urugwajską telewizją chciał zażartować, że ”wszyscy Koreańczycy wyglądają tak samo”, ale jego słowa wywołały oburzenie.

W czerwcu tego roku Rodrigo Bentancur udzielił wywiadu urugwajskiej telewizji. W pewnym momencie dziennikarz zapytał reprezentanta Urugwaju, czy może od niego otrzymać koszulkę któregoś z jego kolegów z zespołu.

– Możesz mi wręczyć koszulkę Koreańczyka?

– Sonny’ego? – dopytał Bentancur.

– Albo innego mistrza?

– Albo jakiegokolwiek kuzyna Sona. Oni (Koreańczycy – przyp. red.) wyglądają tak samo.

– No tak, pewnie – odpowiedział dziennikarz.

Te nieprzemyślane słowa pomocnika Tottenhamu wywołały spore oburzenie. Bentancur zdał sobie sprawę, że przesadził i na Instagramie przeprosił za ten ”bardzo zły żart”. Son wytłumaczył później, że nie miał mu tego za złe.

– Rozmawiałem z ”Lolo” (Bentancurem – przyp. red.). On wie, że przesadził i za to przeprosił. ”Lolo” nigdy nie miał na celu powiedzenia specjalnie czegoś obraźliwego. Jesteśmy braćmi i ta sytuacja niczego nie zmienia. To już za nami, jesteśmy zjednoczeni i pokażemy to, gdy będziemy walczyć za nasz klub.

Fundacja walcząca z dyskryminacją Kick It Out poinformowała, że ”otrzymała sporą liczbę skarg dotyczących rasistowskich obelg ze strony Bentancura”, a jest to tylko przykład ”dużego problemu, który dotyka wschodnioazjatycką społeczność”. Z kolei Tottenham wydał oświadczenie, w którym poinformowano, że ”po interwencji w tej sprawie przychyla się do stanowiska Sona o jej zamknięciu” i dodano, że ”sytuacja ta będzie stanowić przykład w edukowaniu wszystkich piłkarzy z zakresu różnorodności, równości i integracji”.

Following a comment from Rodrigo Bentancur in an interview video clip and the player’s subsequent public apology, the Club has been providing assistance in ensuring a positive outcome on the matter. This will include further education for all players in line with our diversity,… pic.twitter.com/HOkdu50n9p

Wydawać by się mogło, że sprawa rozejdzie się po kościach, ale swoje dochodzenie dalej prowadziła angielska federacja. Po trzech miesiącach od tego incydentu Alasdair Gold z portalu ”football.london” poinformował, że FA może ukarać Bentancura zawieszeniem od sześciu do nawet 12 meczów. W komunikacie FA poinformowała, że Urugwajczyk naruszył przepis E3 mówiący o ”niewłaściwym zachowaniu podczas rozmowy z mediami”.

Na przepis E3 składają się dwa podpunkty. Piłkarzowi zarzuca się naruszenie podpunktu E3.1, który mówi o ”niewłaściwym zachowaniu i/lub używania słów obraźliwych, i/lub znieważających” oraz podpunktu E3.2, który z kolei mówi o ”wyraźnym lub podprogowym odniesieniu swoich słów do narodowości i/lub rasy, i/lub pochodzenia etnicznego”.

