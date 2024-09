Legenda Celty Vigo skazana za… molestowanie maskotki

Legenda Celty Vigo Hugo Mallo dał się zapamiętać jako niezwykła postać klubu z Galicji. Obok Iago Aspasa był jedną z największych gwiazd drużyny w ostatnich latach. Swego czasu jednak 33-latek przekroczył wszelkie granice. Jak donosi „AS”, Hiszpan został skazany za wydarzenia z 24 kwietnia 2019 roku, gdzie miał dopuścić się molestowania seksualnego… przebranej za maskotkę Espanyolu kobiety.

Celta Vigo nie kojarzy się przeciętnemu kibicowi jako klub dominujący w Hiszpanii. Co więcej, mało kto potrafiłby wymienić choćby pięciu najbardziej znanych zawodników tej drużyny. Są jednak tacy, którzy dorobili się statusu legend na Estadio Balaidos. I nie chodzi tu o Iago Aspasa, który od lat bije wszelkie rekordy. Jest też inny bardzo ceniony tu zawodnik.

What a milestone for @RCCeltaEN's Hugo Mallo in #LaLigaSantander! 3⃣0⃣0⃣ games 👏 pic.twitter.com/yPQzVVjnPo

— LALIGA English (@LaLigaEN) March 6, 2023