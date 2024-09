Mecz Śląsk Wrocław – Stal Mielec przełożony! To następstwo powodzi

Śląsk Wrocław miał rozegrać mecz ze Stalą Mielec na Tarczyński Arenie w poniedziałek 16 września o 19.00. Niestety nie odbędzie się on w wyznaczonym terminie. Powodem jest zła sytuacja pogodowa w regionie Dolnego Śląska, który od kilkudziesięciu godzin jest w wielu miejscach pod wodą, a wiele miejscowości doszczętnie zniszczonych. Decyzję podjęto wspólnie, mimo dobrych i bezpiecznych warunków do rozegrania spotkania PKO BP Ekstraklasy.

Śląsk poprosił o zmianę terminu

Decyzję ogłoszono nieco ponad dobę przed planowanym rozegraniem spotkania PKO BP Ekstraklasy. Obie strony podjęły jednak decyzję, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Średnio jest to czas, aby rozgrywać spotkanie piłki nożnej, gdy niedaleko ludzie tracą dachy nad głową czy dobytek całego swojego życia. „Wojskowi” nie chcieli w takich okolicznościach grać i nie ma znaczenia, że domowy obiekt nadaje się do gry, a sytuacja hydrologiczna pozwalałaby na rozegranie meczu.

Mecz ze Stalą Mielec przełożony. PKO BP Ekstraklasa przychyliła się do naszego wniosku o przełożenie meczu ze Stalą Mielec. — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) September 15, 2024

Śląsk Wrocław w mediach społecznościowych zakomunikował:

PKO BP Ekstraklasa przychyliła się do naszego wniosku o przełożenie meczu ze Stalą Mielec. Mimo że sytuacja hydrologiczna we Wrocławiu jest stabilna, to jednak nie możemy przejść obojętnie wobec dramatu, który rozgrywa się w innych częściach naszego regionu. W tej chwili wszyscy powinniśmy być myślami z poszkodowanymi i zagrożonymi powodzią. Trzymamy kciuki i oferujemy swoje wsparcie również wsiom i miastom, w których funkcjonują nasze kluby partnerskie oraz fancluby, a obecnie zamiast myśleć o jutrzejszym meczu, walczą o dorobek swojego życia.

Ponadto, przekładając jutrzejszy mecz, nie dokładamy dodatkowej pracy służbom, które mają teraz zdecydowanie ważniejsze zadania do realizacji. Liczymy na zrozumienie i wyrozumiałość ze strony kibiców, którzy planowali wziąć udział w tym meczu. Dziękujemy także Stali Mielec i Ekstraklasie za zrozumienie. O nowym terminie meczu będziemy informować osobnymi komunikatami. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Dokładnie identyczny post zamieścił o tej samej porze prezes Śląska Wrocław Patryk Załęczny. Jak informuje jeszcze wrocławska drużyna, zakupione bilety zachowają swoją ważność i będą obowiązywały niezależnie od terminu rozegrania meczu.

Powodzie w południowej Polsce

Krytyczną sytuację w rejonie dolnośląskim spowodował niż genueński Boris, który dostarczył w południowe regiony Polski tyle deszczu ile powinno spaść w ciągu sześciu miesięcy. Docierający z południa Europy niż od kilku dni sieje spustoszenie w Słowenii, Austrii i Czechach. W związku z tym choćby Nysa, Bardo, Głuchołazy i wiele innych miejscowości w rejonie Kotliny Kłodzkiej zostało zalanych i odciętych od świata.

Śląsk Wrocław oraz Stal Mielec będzie starciem aktualnie dwóch ostatnich drużyn tabeli PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny w swoich meczach zgromadziły do tej pory zaledwie cztery punkty na swoim koncie.

Fot. PressFocus