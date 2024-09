Raków Częstochowa to klub, który nie znosi próżni. W ostatnich kilkudziesięciu miesiącach jest tu spory przemiał jeśli chodzi o nazwiska piłkarzy. Nie inaczej sytuacja wygląda co do posady dyrektora sportowego klubu. Mieliśmy do niedawna na tej posadzie osobę Roberta Grafa, który aktualnie pracuje w łódzkim ŁKS-ie. Zastępujący go od grudnia 2023 Samuel Cardenas właśnie został bez pracy.

Raków Częstochowa bez dyrektora sportowego

Samuel Cardenas trafił do Częstochowy przed końcem 2023 roku. Pracował on wcześniej w skautingu KAA Gent, do którego sprowadził choćby Gifta Orbana – gwiazdę poprzedniej końcówki lata w drużynie Belgów, która upokarzała w Europie Pogoń Szczecin. Ma on też za sobą doświadczenie pracy w Niemczech, dokładnie w Schalke O4. Dziś jest on już jednak bez pracy.

Samuel Cárdenas kończy pracę w Rakowie Częstochowa. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron na wniosek dotychczasowego dyrektora sportowego. 👉 https://t.co/6XRPqRkRhN Samuel, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej! ✊ pic.twitter.com/cjVfoETFzC — Raków Częstochowa (@Rakow1921) September 16, 2024

W mediach, po ponownym zakontraktowaniu Marka Papszuna w maju 2024 roku, były pogłoski, jakoby to właśnie Cardenas miał trudną relację z nowym-starym opiekunem drużyny Rakowa. Gdy wydawało się, że sprawa ucichła i wszystko wróciło do normy, postanowiono za wspólną zgodą zakończyć współpracę. Wszystko to po wygranej „Medalików” w Warszawie przy Łazienkowskiej z Legią 1:0 – zwycięstwo odniesione zostało po trafieniu Jeana Carlosa.

Podczas pracy Cardenasa w klubie sprowadzono na Limanowskiego Lazarosa Lamprou, Adriano Amorima, Ericka Otieno czy Jakuba Myszora. Pod koniec letniego okienka transferowego także Michaela Ameyawa, Jesusa Diaza oraz Ariela Mosóra. Nie wiadomo dokładnie jaka była rola dyrektora w tych transferach. Widać tu jednak wpływ Papszuna, gdyż czterech z piłkarzy to zawodnicy z rodzimego podwórka. Możliwe, że trener chciał piłkarzy, których lepiej zna pod kątem charakterystyki, a nie „wynalazki” spoza polskiej ligi.

Bartosz Wieczorek z TVP Sport zasugerował na portalu X, że nie można wykluczyć zatrudnienia Radosława Kucharskiego, byłego dyrektora sportowego w Legii Warszawa, choć to w tym momencie jedynie pogłoska. Rzekomo jego kandydatura już w przeszłości miała spodobać się Michałowi Świerczewskiemu, właścicielowi klubu.

Raków Częstochowa zajmuje obecnie piąte miejsce w PKO BP Ekstraklasie i traci do prowadzącego Lecha Poznań już pięć oczek po ośmiu meczach. Częstochowianie mają jednak wspólnie z poznaniakami najlepszą defensywę w lidze – zaledwie trzy stracone gole. Następne spotkanie „Medaliki” zagrają u siebie, 22 września z Zagłębiem Lubin.

Fot. PressFocus