Liga Mistrzów 2024/25 – faworyci

Liga Mistrzów UEFA 2024/25 będzie trzydziestym trzecim sezonem w nowej erze i przyniesie wielkie zmiany. Faza ligowa zamiast fazy grupowej, aż trzydzieści sześć ekip w elicie – to tylko część nowości. Cel dla drużyn w LM pozostał ten sam. Uniesienie w góry „uszatka” podczas wielkiego finału.

Liga Mistrzów UEFA 2024/2025 – kto faworytem?

Kto jest głównym faworytem Ligi Mistrzów UEFA? Ostatnie lata nauczyły, że jako pierwszy wybór należy jedynie odpowiedzieć Real Madryt. W Champions League włączają tryb „niezniszczalnych”, nawet przy słabszej formie w lidze.

Dużo kontuzji na początku sezonu i potencjalne niesnaski w tercecie Mbappé -Vinicius -Rodrygo mogą być problemem dla Carlo Ancelottiego, choć w poprzednim sezonie zaryzykował postawieniem na Andrija Łunina, który zastąpił kontuzjowanego Thibauta Courtoisa i to się Włochowi opłaciło. Obrońcy tytułu nie zachwycają na początku sezonu, ale w tym sezonie jeszcze nie przegrali, a w pierwszym meczu zmagań 2024/2025 zdobyli Superpuchar Europy.

Jak co roku jednym z głównych pretendentów do wygrania LM jest też Manchester City. Powrót İlkaya Gündoğana powinien pomóc drużynie, a odejście Juliána Álvareza nie powinno być wielkim problemem, bowiem w ataku gra Erling Haaland. Norweg w sezonie 2024/2025 gra jak w transie (dziewięć bramek w czterech meczach). W Champions League ma natomiast fenomenalny bilans (41 goli w 39 spotkaniach). Zwycięzca LM z 2023 roku świetnie wszedł w nowy sezon Premier League, notując cztery wygrane w czterech pojedynkach.

Te dwie drużyny to główni faworyci LM według superkomputera Opty. Na trzecim miejscu znalazła się ekipa, która w sezonie 2022/2023 poległa dopiero w finale LM. Mowa o Interze Mediolan. Mistrzowie Włoch wzmocnieni Piotrem Zielińskim, Davide Frattesim czy Mehdim Taremim prezentują się na papierze jeszcze lepiej niż sezon temu. Lautaro Martinez to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, a mediolańczykom środka pola i jego głębi mogą zazdrościć niemal wszystkie drużyny na świecie. Trener Simone Inzaghi umiejętnie układa swój zespół w całość, używając ustawienia 3-5-2.

𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞: 2024-25 Opta Predictions 📈 Who will win the UEFA Champions League title in 2024-25?

Nie można zapominać o człowieku, który w 2020 roku z Bayernu Monachium stworzył potwora nie do pokonania. Hansi Flick przed sezonem 2024/2025 przejął stery w FC Barcelonie. Efekt w Katalonii jest póki co natychmiastowy – pięć wygranych w pięciu pierwszych ligowych starciach, do tego bilans bramek 17:4.

Ostatni raz tak dobrze „Blaugrana” rozpoczęła zmagania w hiszpańskiej La Lidze w sezonie 2017/2018. Biorąc pod uwagę skład i doświadczenie Flicka w roli trenera klubowego, można sądzić, że po raz pierwszy od 2019 roku „Duma Katalonii” zagra w półfinale LM.

Drużyny z szansami na wygraną w LM

Poza wspominaną czwórkę też znajdziemy zespoły, które mogą do samego końca walczyć o wygraną w LM. Warto wspomnieć o hegemonie francuskiej Ligue 1 czyli drużynie PSG, finalisty z 2020 roku. Zwycięstwo w tych rozgrywkach nie jest aż taką obsesją właściciela klubu Nassera Al-Khelaifi jak jeszcze kilkanaście miesięcy temu.

Pomimo tego wciąż paryżanie mają dość mocny skład, nawet jeśli nie gra dla nich już Kylian Mbappe. Luis Enrique w sezonie 2014/2015 z Barcą sięgnął po LM, czy teraz będzie podobnie? Tworzy on naprawdę fajny kolektyw, już bez takiego blichtru jak z Neymarem czy Messim w składzie.

Jedyną rysą na perfekcyjnym sezonie Bayeru Leverkusen w kampanii 2023/2024 była ich porażka w finale Ligi Europy z włoską Atalantą BC. Teraz Bayer stoi przed większym wyzwaniem. Gra w LM będzie pierwszyzną w karierze trenerskiej Xabiego Alonso. Floriana Wirtza i kolegów stać jednak na wiele, mogą być czarnym koniem tych rozgrywek.

W drugim szeregu zespołów z realnymi szansami na zwycięstwo. Liga Mistrzów może też zostać wygrana przez Arsenal. Londyńczycy pod wodzą Mikela Artety wrócili do poziomu, kiedy „Kanonierów” prowadził Arsene Wenger. Finał LM z sezonu 2005/2006 udowodnił siłę zespołu z Anglii. Arteta dysponuje jakościowymi piłkarzami, więc triumf w LM nie byłby sensacją. „Armaty” nigdy tego jeszcze nie dokonały.

Liga Mistrzów jeśli chodzi o mecz finałowy rzadko grana jest na stadionie finalisty. W 2025 roku nie jest to wykluczone. Finał odbędzie się na Allianz Arenie w Monachium. Miejscowy Bayern szuka swojej tożsamości po rozczarowującym sezonie 2023/2024. Nowy trener Vincent Kompany to duża niewiadoma. Kto wie, może to oni zagrają 31 maja 2025 roku w finale LM, tak jak dokonali tego w 2012?

