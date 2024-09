Real Madryt – VfB Stuttgart 17.09 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.69 Real Madryt - VfB Stuttgart Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Real Madryt – VfB Stuttgart. Dopiero zakończyliśmy przerwę reprezentacyjną, gdzie mieliśmy zmagania w Lidze Narodów UEFA i byliśmy świadkami kilku niespodzianek, wróciliśmy do ligowej rzeczywistości na weekendzie. Teraz czas na kolejne rozgrywki – powraca elitarna Liga Mistrzów, ale w całkowicie nowym wydaniu! Przed nami faza ligowa i sporo emocji!

We wtorkowy wieczór o godzinie 21:00 na doskonale każdemu znanym obiekcie Santiago Bernabeu Real Madryt zmierzy się z niemieckim VfB Stuttgart w 1. kolejce Champions League. Jak rozpocznie drużyna Królewskich? Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Real Madryt – VfB Stuttgart – typy bukmacherskie

Real Madryt jest obecnym triumfatorem rozgrywek Champions League. W poprzednim sezonie w fazie pucharowej najpierw ledwo co uporali się z RB Lipskiem w 1/8 finału, gdzie po pięknej bramce z dystansu wygrali w Niemczech 1:0, a w rewanżu zremisowali 1:1 i było dość nerwowo. W ćwierćfinale piekielnie trudne zadanie – Manchester City i Pep Guardiola. W Madrycie byliśmy świadkami szalonego meczu i wyniku 3:3. Wydawało się, że w rewanżu City będzie zdecydowanym faworytem, a tam po 120. minutach mieliśmy wynik 1:1 i „Królewscy” awansowali dopiero po rzutach karnych, które wykonywali lepiej.

W półfinale pojedynek z Bayernem Monachium i na wyjeździe remis 2:2. Przed własną publicznością Real do 88. minuty był za burtą, bo przegrywał 0:1, ale kapitalną zmianę dał Joselu, który strzelił dwie bramki w trzy minuty i wprowadził hiszpański klub do finału. Tam czekał kolejny niemiecki zespół – Borussia Dortmund. BVB próbowało, ale marnowali swoje okazje i potem do głosu doszli rywale i strzelili dwie bramki, dzięki czemu kolejny raz wygrali Ligę Mistrzów. W La lidze na razie Real nie zaczął najlepiej: trzy zwycięstwa i dwa remisy. Punkty zgubili z Las Palmas (1:1) oraz na inaugurację z Mallorcą (1:1), a pokonali już między innymi Betis i Real Sociedad.

VfB Stuttgart jest sensacyjnym wicemistrzem Niemiec, ale w pełni na to zasłużyli. Zdobyli 73 punkty, przegrali siedem spotkań, odnosząc aż 23 zwycięstwa, a na trzy kolejki przed końcem pokonali bezpośredniego rywala – Bayern Monachium 3:1. Samo zdobycie 78 bramek jest bardzo dobrym wynikiem, a do tego bardzo dobrze spisywali się w meczach wyjazdowych. Duża w tym zasługa Guirassy, który strzelił w samej Bundeslidze aż 28 bramek i był wicekrólem strzelców. Nowy sezon rozpoczęty w kratkę, bo przegrali z Freiburgiem 1:3, zremisowali 3:3 z Mainz, a w ostatniej kolejce pokonali M’Gladbach 3:1 na wyjeździe, więc powoli wracają na właściwe tory. Goście przynajmniej udadzą do Hiszpanii w dobrych nastrojach, ponieważ strzelili sześć goli w dwóch ostatnich meczach Bundesligi.

Obie strony nie mają w ostatnim czasie żadnych problemów strzeleckich, więc gram tutaj BTTS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Real Madryt – VfB Stuttgart

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Real Madryt – VfB Stuttgart. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady łączone, tym razem zajrzymy do strzelców. W ekipie Królewskich oczywiście faworytem numer jeden jest świeży nabytek – Kylian Mbappe po kursie 1.58. W ekipie Stuttgartu można liczyć na Deniza Undava – 3.95.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero pierwsza kolejka fazy ligowej Champions League, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – VfB Stuttgart

VfB Stuttgart strzelić aż sześć bramek w ostatnich dwóch meczach ligowych

Wygrali właśnie pierwsze spotkanie ligowe w kampanii 24/25 (3:1 z M’Gladbach)

Real Madryt w ostatnich pięciu meczach ligowych wygrał trzy razy i dwa razy remisował

Przewidywane składy Real Madryt – VfB Stuttgart

Real Madryt : Courtois; Carvajal, Eder Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe

: Courtois; Carvajal, Eder Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe VfB Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Chase, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazor, Stiller, Rieder; Demirovic, Undav

