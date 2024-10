Legenda byłaby gotowa opuścić RB Lipsk pod jednym warunkiem

Choć RB Lipsk jest klubem o stosunkowo bardzo krótkiej historii z racji na swój „wiek”, to mimo wszystko ekipa „Byków” może pochwalić się kilkoma zawodnikami, których już teraz możemy uznać za legendarne postacie w drużynie.

Legendarna postać RB Lipsk

Jednym z takich piłkarzy jest bez dwóch zdań Yussuf Poulsen, który reprezentuje klub z Saksonii już od 11 lat, kiedy to trafił do RB Lipsk z duńskiego Lyngby BK za sumę około 1,55 mln euro. Od tamtej pory 85-krotny reprezentant Danii doświadczył już wielu wzlotów i upadków, rozgrywając przy tym 399 spotkań, co czyni go tym samym rekordzistą pod względem występów.

Warto podkreślić, że 30-latek jest związany kontraktem z dwukrotnym zdobywcą Pucharu Niemiec do końca czerwca 2026 roku i choć w przeszłości wielokrotnie spekulowano o jego możliwym odejściu, to zwykle kończyło się na kaczkach dziennikarskich – albowiem środkowy napastnik i jego rodzina czują się bardzo dobrze w Lipsku. Niewykluczone jednak, że w niedalekiej przyszłości mógłby on zdecydować się na zmianę otoczenia klubowego.

Niemniej jednak w swoim ostatnim wywiadzie dla tygodnika „Sport Bild”, Poulsen zdradził, że choć nie ma żadnych powodów, aby myśleć o zmianie otoczenia klubowego, to… jeśli otrzymałby ofertę od któregoś z innych TOP 8 klubów w Europie, wówczas byłby gotów rozważyć transfer.

Decent bicycle kick with his weaker foot from Denmark’s Yussuf Poulsen. 🇩🇰

pic.twitter.com/zzQcFxVDpv — Peter Høst (@Peterhoest) September 9, 2024

− Transfer latem? Nie miałem jakichkolwiek powodów, aby się rozglądać za innym klubem. Nic się dla mnie nie zmieniło w porównaniu do poprzedniego sezonu. Jestem szczęśliwy w Lipsku. Lipsk jest w pierwszym koszyku Champions League. Jest więc tylko osiem klubów w Europie, które mogą zaoferować mi to samo pod względem sportowym. Jeśli nie złożą oferty, nie musimy o tym rozmawiać – skwitował Poulsen, kiedy zapytano go o możliwe odejście.

Nadal ważny

Choć Yussuf w bieżącym sezonie wystąpił w zaledwie trzech spotkaniach, spędzając na boiskach raptem 18 minut, to nie ulega wszelkiej wątpliwości, że legenda RB Lipsk jest bardzo ważna w zespole – wewnątrz klubu z Saksonii mówi się, że Duńczyk jest dla RBL niczym Thomas Mueller dla Bayernu. Mając z kolei na uwadze dorobek Poulsena w ekipie „Byków” – mówimy o 399 występach, 90 bramkach oraz 34 asystach. Ponadto wraz z kolegami miał okazję świętować zdobycie trzech trofeów – Superpucharu Niemiec oraz dwóch Pucharów Niemiec.

Duńczyk co prawda pełni obecnie rolę jokera, ale można być pewnym, że prędzej czy później ponownie będzie otrzymywał szanse w wyjściowej XI, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że Lipsk oprócz gry w krajowych rozgrywkach, występuje również w Champions League – pierwszy mecz w nowym formacie LM podopieczni Marco Rose rozegrają już w czwartek 19 września o 21:00 przeciwko Atletico.

🤝 Joined in 2013 in 3rd Division 📈 Promoted to 2 Bundesliga in 2014 📈 Promoted to Bundesliga in 2016 👑 Most appearances in club’s history 👨‍✈️ Captained side vs Atletico 🇪🇺 Qualified for the CL semi-finals 👏 Yussuf Poulsen, @RBLeipzig_EN legend. pic.twitter.com/WxIOKrlqHC — SPORF (@Sporf) August 13, 2020

Z drugiej strony sam zawodnik nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w RB Lipsk – Poulsen nadal marzy o mistrzostwie Niemiec ze swoim klubem i śrubowaniu kolejnych rekordów, jak chociażby nadchodzący 400. występ w karierze dla „Byków”. Co więcej, jest przekonany, że rozegranie 500 spotkań w RBL jest całkiem realnym osiągnieciem. A przecież zaczynał w RB od trzeciego poziomu rozgrywkowego, zatem jest to niewątpliwie legenda tego krótko istniejącego klubu.

− Niewielu jest profesjonalistów, którzy rozegrali w swojej karierze 400 meczów. Ale 400 meczów w tym samym klubie to coś innego i sprawia, że ​​chcesz więcej! 500? Może i tak będzie! Rozgrywamy średnio prawie 50 meczów w sezonie. Jeśli nie będę miał kontuzji, może się to zdarzyć w ciągu najbliższych dwóch lat – podsumował Yussuf Poulsen.

Fot. PressFocus