Atletico Madryt – RB Lipsk 19.09 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Atletico Madryt – RB Lipsk. Rozgrywki Ligi Mistrzów 2024/2025 ruszyły z kopyta i możemy emocjonować się nowym formatem najbardziej prestiżowego europejskiego pucharu klubowego. Przed nami bardzo interesujące starcie między ekipami z Hiszpanii i Niemiec. Warto podkreślić fakt, że jedni i drudzy do tej pory są niepokonani. Kto wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Atletico Madryt – RB Lipsk – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na pierwsze mecze rozgrywek Ligi Mistrzów nie są najłatwiejsze do analizy. Przed nami pojedynek niepokonanych! Atletico Madryt w czwartek o 21:00 zagra z RB Lipsk w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Gospodarze zajmują trzecie miejsce w La Liga. Włodarze nie przespali okienka transferowego, a ściągnięcie Gallaghera, Juliana Alvareza, Sorlotha i Le Normanda wydaje się być strzałem w dziesiątkę. Atletico Madryt pokonał niedawno Valencię 3:0, a wcześniej ograł Athletic Bilbao.

RB Lipsk zajmuje trzecie miejsce w Bundeslidze. Ofensywa złożona z Opendy, Simonsa i Sesko może sporo namieszać. Byki w sezon weszły znakomicie, a przed przerwą reprezentacyjną ograły 3:2 Bayer Leverkusen. Ostatnio jednak tylko zremisowały z Unionem Berlin. Kibice wiążą spore nadzieje z tegorocznym sezonem piłkarzy z Lipska. Stać ich na najwyższe cele, ale bez wątpienia zaczynają z wysokiego C. Wyjazd do Madrytu to bardzo trudna przeprawa i ciężko powiedzieć na co ich stać w tej delegacji. Wydaje się, że remis to plan minimum, ale jeśli uda zgarnąć się pełną pulę, na pewno postawi ich to w bardzo dogodnej sytuacji w tabeli.

Spotkanie zapowiada się więc niezwykle interesująco. Moim zdaniem zobaczymy tutaj sporo akcji w polu karnym po obu stronach boiska. Stawiam na over 9.5 rzutów rożnych po kursie @1.78 w ofercie legalnego bukmachera BETFAN.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Atletico Madryt – RB Lipsk

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Atletico Madryt – RB Lipsk. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na zdobycie gola ma Alexander Sorloth po kursie @2.16.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero początek sezonu w Lidze Mistrzów, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Atletico Madryt – RB Lipsk

Atletico ostatni raz smak porażki zaznało 19. maja

RB Lipsk w ostatnich pięciu meczach zanotował cztery zwycięstwa

Obie ekipy jeszcze miały okazję do tej pory spotkać się tylko raz, górą był zespół z Niemiec

Przewidywane składy Atletico Madryt – RB Lipsk

Atletico Madryt : Oblak; Le Normand, Gimenez, Azpilicueta; Marcos Llorente, De Paul, Koke, Gallagher, Lino; Alvarez, Griezmann

: Oblak; Le Normand, Gimenez, Azpilicueta; Marcos Llorente, De Paul, Koke, Gallagher, Lino; Alvarez, Griezmann RB Lipsk:Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba; Henrichs, Haidara, Kampl, Raum; Sesko, Simons, Openda



Fot. PressFocus