La Liga

Beniaminek La Liga dokonuje kolejnych ciekawych wzmocnień

Napisane przez Krzysztof Małek, 21 sierpnia 2025
la liga oviedo

Real Oviedo, beniaminek La Liga, do tej pory był znany głównie dzięki obecności w składzie Santiego Cazorli. Teraz klub pokazuje, że nie zamierza być tylko ciekawostką ligi – chce walczyć o utrzymanie w hiszpańskiej elicie. W nadchodzącym sezonie kibice „Los Azules” będą oglądać zawodników z doświadczeniem w Premier League i Bundeslidze.

Powrót do La Liga i wzmocnienia

Real Oviedo po 24 latach wrócił do La Liga, a kluczowy moment w drodze powrotnej przypieczętował sam Santi Cazorla. Hiszpan strzelił nawet gola w finale baraży z Mirandes, zapewniając drużynie awans do elity. Teraz klub musi zrobić wszystko, aby utrzymać się w Primera Division, a pierwszym krokiem jest solidne wzmocnienie kadry.

Do tej pory zakontraktowano już dziewięciu zawodników, w tym Horatiu Moldovana, Salomona Rondona i Erica Bailly’ego. Szczególnie ten ostatni budzi duże nadzieje – Iworyjczyk z przeszłością w Villarrealu i Manchesterze United ma wzmocnić środek obrony, który w pierwszym meczu sezonu z Villarrealem (0:2) nie wyglądał najlepiej. To jeszcze nie koniec wzmocnień.

Doświadczenie z Premier League i Bundesligi

Kolejne transfery pokazują, że Oviedo chce łączyć młodość z doświadczeniem. We wtorek klub potwierdził pozyskanie Leandera Dendonckera z Aston Villi. Belg podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku, a jego obecność w środku pola ma wnieść nie tylko jakość, ale też żelazną konsekwencję, którą pokazał w minionym sezonie w Anderlechcie (43 występy).

Nie mniej ciekawą opcją ofensywną może być Josip Brekalo. Chorwat, który rozwiąże kontrakt z Fiorentiną, ma podpisać roczny kontrakt z Oviedo. Gra na obu skrzydłach i za napastnikiem, co czyni go wszechstronnym ogniwem w ataku. Brekalo w ostatnich latach występował m.in. w Wolfsburgu, Stuttgarcie, Torino i Kasimpasie, a w poprzednim sezonie w tureckim klubie zanotował 23 występy, 4 gole i 2 asysty.

Pod wodzą Veljko Paunovicia Real Oviedo konsekwentnie buduje skład na miarę La Liga. Transfery Dendonckera i Brekalo pokazują jasno – klub nie zamierza ograniczać się do walki o utrzymanie. Beniaminek chce być gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie, a jego kadra z doświadczeniem z topowych lig europejskich może zaskoczyć niejednego rywala w nadchodzącym sezonie.

fot. screen/Youtube

La Liga Transfery Ze świata Josip Brekalo La Liga leander dendoncker Real Oviedo

Autor

Avatar użytkownika
Krzysztof Małek
La Liga, Pozostałe ligi, Futbol Extra

Miłośnik sportu wszelakiego. Nie odmawia tylko pacierza. W piłce nożnej najbardziej ceni sobie hiszpański styl, dlatego La Liga nie jest mu obca. Prywatnie fan Realu Madryt i Los Angeles Lakers. Typowy kibic sukcesu.

