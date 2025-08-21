Beniaminek La Liga dokonuje kolejnych ciekawych wzmocnień

Real Oviedo, beniaminek La Liga, do tej pory był znany głównie dzięki obecności w składzie Santiego Cazorli. Teraz klub pokazuje, że nie zamierza być tylko ciekawostką ligi – chce walczyć o utrzymanie w hiszpańskiej elicie. W nadchodzącym sezonie kibice „Los Azules” będą oglądać zawodników z doświadczeniem w Premier League i Bundeslidze.

Powrót do La Liga i wzmocnienia

Real Oviedo po 24 latach wrócił do La Liga, a kluczowy moment w drodze powrotnej przypieczętował sam Santi Cazorla. Hiszpan strzelił nawet gola w finale baraży z Mirandes, zapewniając drużynie awans do elity. Teraz klub musi zrobić wszystko, aby utrzymać się w Primera Division, a pierwszym krokiem jest solidne wzmocnienie kadry.

Do tej pory zakontraktowano już dziewięciu zawodników, w tym Horatiu Moldovana, Salomona Rondona i Erica Bailly’ego. Szczególnie ten ostatni budzi duże nadzieje – Iworyjczyk z przeszłością w Villarrealu i Manchesterze United ma wzmocnić środek obrony, który w pierwszym meczu sezonu z Villarrealem (0:2) nie wyglądał najlepiej. To jeszcze nie koniec wzmocnień.

Doświadczenie z Premier League i Bundesligi

Kolejne transfery pokazują, że Oviedo chce łączyć młodość z doświadczeniem. We wtorek klub potwierdził pozyskanie Leandera Dendonckera z Aston Villi. Belg podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku, a jego obecność w środku pola ma wnieść nie tylko jakość, ale też żelazną konsekwencję, którą pokazał w minionym sezonie w Anderlechcie (43 występy).

Nie mniej ciekawą opcją ofensywną może być Josip Brekalo. Chorwat, który rozwiąże kontrakt z Fiorentiną, ma podpisać roczny kontrakt z Oviedo. Gra na obu skrzydłach i za napastnikiem, co czyni go wszechstronnym ogniwem w ataku. Brekalo w ostatnich latach występował m.in. w Wolfsburgu, Stuttgarcie, Torino i Kasimpasie, a w poprzednim sezonie w tureckim klubie zanotował 23 występy, 4 gole i 2 asysty.

Pod wodzą Veljko Paunovicia Real Oviedo konsekwentnie buduje skład na miarę La Liga. Transfery Dendonckera i Brekalo pokazują jasno – klub nie zamierza ograniczać się do walki o utrzymanie. Beniaminek chce być gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie, a jego kadra z doświadczeniem z topowych lig europejskich może zaskoczyć niejednego rywala w nadchodzącym sezonie.

fot. screen/Youtube