Beniaminek La Liga dokonuje kolejnych ciekawych wzmocnień
Real Oviedo, beniaminek La Liga, do tej pory był znany głównie dzięki obecności w składzie Santiego Cazorli. Teraz klub pokazuje, że nie zamierza być tylko ciekawostką ligi – chce walczyć o utrzymanie w hiszpańskiej elicie. W nadchodzącym sezonie kibice „Los Azules” będą oglądać zawodników z doświadczeniem w Premier League i Bundeslidze.
Powrót do La Liga i wzmocnienia
Real Oviedo po 24 latach wrócił do La Liga, a kluczowy moment w drodze powrotnej przypieczętował sam Santi Cazorla. Hiszpan strzelił nawet gola w finale baraży z Mirandes, zapewniając drużynie awans do elity. Teraz klub musi zrobić wszystko, aby utrzymać się w Primera Division, a pierwszym krokiem jest solidne wzmocnienie kadry.
Motivado para empezar pronto, oviedistas.
Orgulloso de poder formar parte de un club histórico como el @RealOviedo . Espero poder ayudar a lograr los objetivos.#RealOviedo 🔵⚪ pic.twitter.com/Fgvq8xJSBO
— Eric Bailly (@ericbailly24) August 18, 2025
Do tej pory zakontraktowano już dziewięciu zawodników, w tym Horatiu Moldovana, Salomona Rondona i Erica Bailly’ego. Szczególnie ten ostatni budzi duże nadzieje – Iworyjczyk z przeszłością w Villarrealu i Manchesterze United ma wzmocnić środek obrony, który w pierwszym meczu sezonu z Villarrealem (0:2) nie wyglądał najlepiej. To jeszcze nie koniec wzmocnień.
Doświadczenie z Premier League i Bundesligi
Kolejne transfery pokazują, że Oviedo chce łączyć młodość z doświadczeniem. We wtorek klub potwierdził pozyskanie Leandera Dendonckera z Aston Villi. Belg podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku, a jego obecność w środku pola ma wnieść nie tylko jakość, ale też żelazną konsekwencję, którą pokazał w minionym sezonie w Anderlechcie (43 występy).
Nie mniej ciekawą opcją ofensywną może być Josip Brekalo. Chorwat, który rozwiąże kontrakt z Fiorentiną, ma podpisać roczny kontrakt z Oviedo. Gra na obu skrzydłach i za napastnikiem, co czyni go wszechstronnym ogniwem w ataku. Brekalo w ostatnich latach występował m.in. w Wolfsburgu, Stuttgarcie, Torino i Kasimpasie, a w poprzednim sezonie w tureckim klubie zanotował 23 występy, 4 gole i 2 asysty.
🚨⚪️🔵 EXCL: Real Oviedo agree deal to sign Josip Brekalo on free transfer, here we go!
Croatian winger to travel this week for medical and contract signing. 🇭🇷 pic.twitter.com/66tGr0JvXA
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025
Pod wodzą Veljko Paunovicia Real Oviedo konsekwentnie buduje skład na miarę La Liga. Transfery Dendonckera i Brekalo pokazują jasno – klub nie zamierza ograniczać się do walki o utrzymanie. Beniaminek chce być gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie, a jego kadra z doświadczeniem z topowych lig europejskich może zaskoczyć niejednego rywala w nadchodzącym sezonie.
fot. screen/Youtube