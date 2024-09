Były zawodnik Arsenalu aresztowany pod zarzutem przemytu narkotyków

Wychowanek Arsenalu, napastnik Jay Emmanuel-Thomas w środę rano został aresztowany w Szkocji pod zarzutem zorganizowania próby transportu marihuany z Tajlandii o wartości szacowanej na około 600 tysięcy funtów.

Jak informuje „Sky Sports” 2 września na lotnisku Stansted, na północny-wschód od Londynu skonfiskowano dwie walizki zawierające około 60 kg marihuany. Wówczas aresztowano i oskarżono dwie kobiety, które wracały z Bangkoku i to do nich należały te walizki. Były zawodnik Arsenalu miał być odpowiedzialny za zaplanowanie tego przemytu.

Greenock Morton forward Jay Emmanuel-Thomas has been arrested in connection with the seizure of £600,000 worth of cannabis at Stansted Airport.

The 33yo, who has also played for Arsenal, Ipswich, Bristol City, QPR & Aberdeen, is due to appear at Carlisle Magistrates Court today pic.twitter.com/NLZgoAHdK5

— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) September 19, 2024