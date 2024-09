Dominik Marczuk w ostatnich miesiącach był bohaterem jednej z najciekawszych sag transferowych co do polskiego rynku. Skrzydłowy, który dostał już powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski i był jednym z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy, zdobył tytuł mistrza Polski z Jagiellonią. Pomimo oferty z Lecce kierowanego przez wiekowego fachowca Pantaleo Corvino, Marczuk zdecydował się na MLS. Minionej nocy po raz pierwszy trafił dla Realu Salt Lake City.

Dominik Marczuk z pierwszym golem w MLS

Piłkarz, który jeszcze w maju 2023 był zawodnikiem Stali Rzeszów po raz kolejny zmienił klub w ciągu 12 miesięcy, bo rok po przeprowadzce na Podlasie, zdecydował się na wyjazd za wielką wodę. Salt Lake City, w którym obecnie gra, do tej pory kojarzyło się z igrzyskami olimpijskami w zimie 2002 roku i podwójnym złotym medalem Simona Ammanna. Życzymy Dominikowi, aby jego kariera zarówno za oceanem, jak i przez kolejną dekadę była równie piękna co sympatycznego Helweta przypominającego swego czasu Harry’ego Pottera.

Dominik Marczuk scores his first MLS goal and RSL are on top! 📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/KlpxwHjq8V pic.twitter.com/wA99g8eod5 — Major League Soccer (@MLS) September 22, 2024

W swoim czwartym występie, były piłkarz drużyny Adriana Siemieńca po raz pierwszy trafił do siatki. Stało się tak w domowym meczu z Portland Timbers. Marczuk w 10. minucie otrzymał podanie od Andersona Julio Santosa z lewej strony boiska, wykorzystał błąd obrońcy, zszedł do środka pola karnego i przymierzył obok bramkarza. Otworzył on wynik tego spotkania.

Do końca pierwszej połowy, piłkarze z miasta zimowych igrzysk podwyższyli na 2:0. Bramkę zdobył Diego Luna (uprzedzając domysły – to nie gwiazda z „Dirty Dancing”). Asystę zanotował podobnie jak przy pierwszym golu Alexandros Katranis, były piłkarz Piasta Gliwice (asysta drugiego stopnia w MLS też jest pełnoprawną asystą).

Que golazo 🤩 pic.twitter.com/SlUyA0V71p — Real Salt Lake (@realsaltlake) September 22, 2024

Gdy wydawało się, że piłkarze z Salt Lake City to dowiozą, rozpoczęły się emocje. Po upływie kwadransa kontaktowego gola zdobył Antony. Kwadrans później na 2:2 podwyższył były piłkarz Midtjylland, Evander. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, na 3:2 dla Realu Salt Lake strzelił Diogo Goncalves, inny były piłkarz ligi duńskiej.

Zanim sędzia Penso zakończył mecz, na 3:3 trafił Jonathan Rodriguez. Marczuk rozegrał pełny mecz.

Real Salt Lake City zajmuje drugie miejsce w Konferencji Zachodniej, do końca ich sezonu zasadniczego pozostały cztery spotkania. Ich rywale, „Drwale” z Portland – są już prawie pewni udziału w play-offach, zajmują w tej samej Konferencji ósme miejsce.

Fot. PressFocus