Syn Zinedine’a Zidane’a kończy piłkarską karierę

Enzo Zidane, syn legendarnego Zinedine Zidane’a, nie zrobił tak wielkiej kariery jak jego ojciec. 29-latek podczas swojej przygody z piłką niemal cały czas tułał się po niszowych klubach. W ostatnim czasie pozostawał wolnym zawodnikiem. Teraz podjął decyzję o odwieszeniu butów na kołku.

Zinedine Zidane to postać w światowym futbolu, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Legendarny zawodnik po zakończeniu kariery zasiadł na ławce trenerskiej Realu Madryt. Od 2021 roku nie trenuje jednak żadnej drużyny. Jak informują media, jego marzeniem jest objęcie reprezentacji Francji. Zjdane ma czterech synów: Enzo (rocznik 1995), Lucę (rocznik 1998), Theo (rocznik 2002) oraz Elyaza (rocznik 2005). Wszyscy szkolili się w Realu Madryt.

Najstarszy z synów Zidane’a – Enzo – już od najmłodszych lat znajdował się na ustach dziennikarzy i wróżono mu wielką karierę. Nie zadebiutował jeszcze nawet w seniorskiej drużynie, a Francja oraz Hiszpania zabiegały o jego przynależność. Ostatecznie nie wystąpił w żadnej z reprezentacji.

Pierwsze piłkarskie szlify jako pięciolatek zbierał w akademii Juventusu, ale wraz z transferem taty w 2001 roku przeniósł się do Hiszpanii, a w 2004 zaczął trenować w szkółce Realu. Początkowo nie chciał, aby patrzono na niego przez pryzmat ojca i występował pod nazwiskiem Fernandez ze strony matki. Mimo sporych oczekiwań Enzo nie zbliżył się poziomem umiejętności do Zinedine’a.

Grał w Realu Madryt C, Realu Madryt B i radził sobie tam całkiem nieźle. Nigdy jednak nie przebił się do pierwszej drużyny „Królewskich”, a jedną szansę na występ otrzymał w meczu Pucharu Króla przeciwko „Cultural Leonesa” wygranym przez Real 6:1, kiedy to szkoleniowcem był właśnie jego ojciec. Enzo pojawił się na murawie w drugiej połowie i strzelił gola 4:1.

W celu szukania większej ilości minut na boisku przeniósł się Deportivo Alaves, jednak i tutaj nie otrzymywał zbyt wielu szans. W kolejnych latach reprezentował barwy Lausanne-Sport w Szwajcarii, czy Rodez AF, które rozgrywa swoje mecze na poziomie Ligue 2. Jego ostatnim klubem była CF Fuenlabrada z trzeciej ligi hiszpańskiej. Dołączył tam w 2022 roku, a rok później rozwiązał kontrakt z klubem. Od tego czasu pozostawał wolnym zawodnikiem. Wiele wskazuje na to, że z powodu braku ofert 29-latek zdecydował się zakończyć przygodę z piłką.

🚨🇫🇷 Enzo Zidane (29) has retired from football! He last played in the 3rd tier of Spanish football for Fuenlabrada.

He'll now focus on his family and his investments, reports @diarioas. 👋👋 pic.twitter.com/O21RWLsubh

— EuroFoot (@eurofootcom) September 24, 2024