Lewandowski z kolejnym rekordem po meczu z Getafe CF

Odkąd Robert Lewandowski w 2022 roku podpisał kontrakt z FC Barceloną, wiele osób zastanawiało się, kiedy były napastnik Bayernu Monachium stanie się najskuteczniejszym Polakiem w historii La Liga. Wystarczyły dwa lata, aby snajper „Blaugrany” pobił wynik Jana Urbana. Teraz jest więc najskuteczniejszym Polakiem w Bundeslidze, reprezentacji kraju oraz La Liga.

Polski rekord Lewandowskiego

Nastąpiła zmiana lidera w klasyfikacji najskuteczniejszych Polaków ligi hiszpańskiej. W spotkaniu FC Barcelony z Villarreallem CF Robert Lewandowski zdobył najpierw bramkę numer 47, a potem 48 w La Liga. Dzięki temu zajmował pierwszą lokatę ex aequo z Janem Urbanem, jeśli chodzi o skuteczność na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii. W latach 1989-1994 snajper Osasuny Pampeluny, a także Realu Valladolid strzelił 47 goli. Najsłynniejsze bramki to oczywiście sensacyjny hat-trick na Santiago Bernabeu (plus asysta) 30 grudnia 1990 roku. Osasuna wygrała wtedy aż 4:0.

W pojedynku ligi hiszpańskiej pomiędzy Barcą a Getafe CF „Lewy” zdobył bramkę na wagę trzech punktów (1:0). Tym samym kapitan reprezentacji Polski został samodzielnie najskuteczniejszym Polakiem w La Lidze. W klasyfikacji strzelców tego sezonu La Liga także jest liderem z siedmioma trafieniami. Wyprzedza o jednego gola klubowego kolegę Raphinhę oraz Kyliana Mbappe. Cztery bramki ma Ayoze Perez, a potem 10 zawodników po trzy (w tym Vinicius, Rodrygo, Yamal czy Olmo).

Lewandowski i Flick, czyli duet idealny

Od sezonu 2024/2025 FC Barcelonę prowadzi Hansi Flick. Zatrudnienie niemieckiego szkoleniowca na razie jest fenomenalnym pomysłem. W siedmiu pierwszych meczach La Liga jego ekipa wygrała wszystko. Jest to najlepszy początek jakiejkolwiek drużyny w lidze hiszpańskiej od siedmiu lat. W górę poszła forma wielu graczy, w tym Roberta Lewandowskiego. To właśnie za czasów Flicka w Bayernie Monachium Polak strzelał najwięcej. Wtedy RL9 strzelał średnio 1,16 gola na mecz (71 meczów/83 trafienia).

Znakomita skuteczność jest również potwierdzana w sezonie 2024/25. Polak jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga po siedmiu kolejkach z siedmioma gola na koncie. Warto jednak zauważyć, że jeszcze lepiej wyglądały jego statystyki na początku sezonu 2022/2023. Wówczas po siedmiu meczach ligowych w FC Barcelonie miał aż dziewięć goli. Później Lewemu pod wodzą Xaviego wiodło się gorzej. Ostatecznie strzelił 59 goli razy w 95 spotkaniach, gdy trenowała go legenda środka pola FC Barcelony.

Statystyki strzeleckie Roberta Lewandowskiego u poszczególnych trenerów

Jürgen Klopp: 187 meczów/103 bramki

Pep Guardiola 100 meczów/67 bramek

Xavi: 95 meczów/59 bramek

Hansi Flick: 78 meczów/89 bramek

Niko Kovac: 63 mecze/60 bramek

Carlo Ancelotti: 57 meczów/54 bramki

Julian Nagelsmann 46 meczów/50 bramek

Jupp Heynckes 36 meczów/28 bramek

Lewandowski w Barcelonie wygląda najlepiej od dwóch lat. Wspiął się na poziom gry, jaki prezentował jeszcze w Bayernie Monachium. Duet Hansi Flick i Lewandowski jest idealny. Trener ten doskonale wie, że Polak w ustawieniu ze skrzydłowymi na bokach spisuje się najlepiej. Pytanie, czy 36-latek będzie jeszcze umiał strzelać więcej, niż do tej pory jest zasadne. Może się jednak cieszyć, że pracuje dla nowego-starego trenera.

Fot. PressFocus