Dyrektor i rewolucjonista projektu Newcastle odchodzi przez chorobę

Dyrektor generalny Newcastle United Darren Eagles niebawem ustąpi ze swojego stanowiska. Zdiagnozowano u niego przewlekłą chorobę w postaci nowotworu krwi. 52-latek będzie sprawował swoją funkcję do momentu znalezienia jego następcy.

W październiku 2021 roku Newcastle United zostało wykupione przez konsorcjum kierowane przez fundusz majątkowy Arabii Saudyjskiej. Szejkowie nie mieli zamiaru od razu rzucać się po topowe nazwiska, tylko powoli budować markę „Srok” i stopniowo ulepszać drużynę. Prezesem w 2021 roku został mianowany Yasir Al-Rumayyan. Pierwszy rok był trochę przejściowy i spokojny, ale w 2022 roku zatrudniono do roli dyrektora generalnego Darrena Ealesa. On miał za zadanie posprzątać. Odpowiadał za całą tę rewolucję, przemiany i budowanie nowych struktur. Wykonał kawał roboty.

Już w pierwszym sezonie podczas jego kadencji Newcastle zajęło czwarte miejsce w Premier League, dzięki czemu powróciło do Ligi Mistrzów po 42 latach przerwy. Oprócz tego udało im się dostać do finału Pucharu Ligi Angielskiej po raz pierwszy od 24 lat. Tam jednak „Sroki” przegralły z Manchesterem United 0:2. Minione rozgrywki zakończyli na siódmym miejscu w lidze. Kolejny sezon nie był już tak udany z uwagi na obniżkę formy poszczególnych graczy (np. Bruno Guimaraes) oraz bardzo wiele kontuzji pierwszej drużyny.



Darren Eagles to dyrektor generalny. Odpowiadał nie za aspekty sportowe, a rewolucję kierowniczą, strategię działania. 52-latek nadzorował restrukturyzację po odejściu Amandy Staveley i Mehrdada Ghodoussiego jako współwłaścicieli, przejmując większą odpowiedzialność za codzienne zarządzanie klubem. Mianował Paula Mitchella dyrektorem sportowym, co doprowadziło do napięć między Eddiem Howe’em a zespołem wykonawczym.

Newcastle United wydało komunikat, w którym informuje, że Darren Eales przestanie pełnić funkcję dyrektora generalnego. U 52-latka zdiagnozowano raka krwi. Cały czas będzie jednak wykonywał swoje obowiązki, dopóki nie zostanie znaleziony jego następca. Eales priorytetowo chce zadbać o swoje zdrowie oraz rodzinę. Jest dumny z przywileju pracy w klubie i dziękuje innym pracownikom oraz kibicom za wspólnie spędzony czas. Dodatkowo daje słowo, że mimo ciężkiej sytuacji będzie wykonywał swoje obowiązki z takim samym zaangażowaniem jak wcześniej:

Bycie dyrektorem generalnym Newcastle United jest niezwykłym przywilejem i jestem niesamowicie dumny, że jestem częścią ekscytującej podróży klubu. Chcę serdecznie podziękować kibicom klubu, właścicielom, piłkarzom i pracownikom klubu. Jestem dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy i jestem podekscytowany, aby zobaczyć, co nas czeka wszystkich, gdy klub buduje przyszłość trwałego sukcesu. Dam pełne wsparcie dla okresu przejściowego, który umożliwi zarządowi uważną ocenę i mianowanie mojego następcy.

Słowa wsparcia oraz wdzięczność dla Darrena Ealesa wyraził prezes Newcastle – Yasir Al-Rumayyan:

– Wszyscy, którzy jesteśmy związani z Newcastle United, jesteśmy bardzo zasmuceni tą wiadomością. Nasze myśli są z Darrenem i jego rodziną i wysyłamy mu wszelkie dobre życzenie do pełnego wyzdrowienia. W imieniu klubu i jego właścicieli chcę podziękować Darrenowi za jego służbę i poświęcenie dla Newcastle United. Wniósł znaczący wkład w postępy klubu w czasie, gdy był dyrektorem generalnym, pomagając zbudować silne podstawy dla sukcesu Newcastle United. W pełni rozumiemy trudną decyzję, którą podjął.

