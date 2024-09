Theo Hernandez przez wielu uznawany jest za najlepszego lewego obrońcę na świecie. Minionego wieczoru, Francuz dołożył do kolekcji kolejnego gola oraz asystę. Statystycznie, gol na 2:0 po znakomitym podaniu Rafaela Leao był jednak wyjątkowy. Wyrównał on rekord bramek zdobytych przez obrońcę w historii Serie A – jedynym rekordzistą do 27 września był… Paolo Maldini. Po meczu, w social mediach w szczególny sposób legenda Calcio pogratulowała osiągnięcia.

Theo Hernandez wyrównał rekord legendy – ta mu odpowiedziała!

Pochodzący z Marsylii lewy obrońca Milanu w meczu 6. kolejki Serie A po raz kolejny pokazał swój ofensywny kunszt. Zanotował on asystę przy golu Alvaro Moraty, gdzie „dziubnął” piłkę z rzutu wolnego prosto na głowę będąćego blisko niego napastnika – grającego w nowej fryzurze, rodem z „Breaking Bad”.

Chwilę później wykorzystał doskonałe podanie Rafaela Leao i sam zanotował swoje trafienie – numer dwa w tym sezonie. Po meczu otrzymał on statuetkę MVP dla najlepszego piłkarza tego spotkania.

Po meczu przyznał, że to wielki zaszczyt, że wyrównał on rekord bramkowy Serie A dla obrońcy, bo dotychczasowy najlepszy wynik należał do tej pory do jego idola Paolo Maldiniego. Sam Maldini (647 meczów w Serie A, 902 w Milanie we wszystkich rozgrywkach) nie zapomniał o swoim byłym podopiecznym.

Theo Hernandez ma wyjątkową relację z Maldinim

Francuz i Paolo Maldini mają wyjątkową relację. Latem 2019 roku, gdy boczny obrońca Realu Madryt był już zdecydowany na dołączenie do Bayeru Leverkusen, do gry wszedł legendarny defensor Milanu. Dyrygent „Rossonerich” przekonał Theo do zmiany zdania i udało mu się doprowadzić sprawę do udanego końca.

Do dziś, francuski zawodnik zwany czasem „Treno Hernandezem” (treno – z wł. pociąg) rozegrał w Milanie 220 spotkań, a obaj panowie mają w Serie A tyle samo trafień. Jak przyznał Maldini „jest jednak mała różnica, bo ja potrzebowałem do tego 25 lat, a Ty zaledwie pięciu. Jesteś wyjątkowy”. Takie słowa z ust legendy to coś, o czym marzy każdy piłkarz. Hernandez potrzebował do tego zaledwie jedną czwartą występów legendy.

Theo Hernandez golem z Lecce zrównał się w liczbie trafień z… Paolo Maldinim, który go sprowadzał (29, wg OptaPaolo). Symboliczne Zaczęło się to wszystko na Ibizie 🙂 #włoskarobota pic.twitter.com/oXMybnyyKk — Marcin Ziółkowski (@MrcinZiolkowski) September 27, 2024

Milan zrównał się punktowo po swoim meczu z Torino, które jest liderem z 11 punktami. W następnym meczu, „Rossoneri” podejmą na wyjeździe Bayer Leverkusen w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Fot. PressFocus