FAME MMA: The Freak – zapowiedź, typy bukmacherskie, karta walk

W głównej mierze swoją uwagę poświęcamy piłce nożnej, ale tym razem musi ona zejść na boczny tor, ponieważ wracają freak-fighty, od których mieliśmy małą przerwę, a dzięki temu oczekiwania są ogromne. To wydarzenie wzbudza naprawdę wielkie zainteresowanie i mówi się o nim już dłuższy czas, ale nas to nie dziwi. Szykuje się rozlew krwi, wielu zawodników zapowiada ciężki nokaut, a wszystko zacznie się już w najbliższy piątek o godzinie 19:30 w szczecińskiej Netto Arenie!

Obsada jest naprawdę mocna, mamy kilka powrotów, a głównym daniem będzie oczywiście pojedynek Josefa „Josef Bratan” Simao z Kamilem „Taazy” Mataczyńskim w K1. Poniżej znajdziecie typy bukmacherskie i zapowiedź FAME MMA: The Freak, zapraszam!

FAME MMA: The Freak – typy bukmacherskie

W pierwszej kolejności musimy się skupić na walce wieczoru: Jose „Josef Bratan” Simao kontra Kamil „Taazy” Mataczyński. Taazy w świecie freak-fightów jest tak naprawdę od niedawna. Jest przede wszystkim znanym streamerem, gdzie zaczynał na Twitchu, a teraz pojawia się na Kicku. Jego pierwsza walka miała miejsce we wrześniu 2023 roku na gali DWM Fight Night 1, a za rywala miał Krzysztofa Sowę, z którym przegrał przez poddanie w pierwszej rundzie. Później było już tylko lepiej, ponieważ później wygrał między innymi z Maciejem Ulańskim, Maciejem Pasternakiem, czy „Sutonatorem”.

Największy sukces jednak odniósł miesiąc temu, gdzie na FAME MMA 22, które odbyło się na PGE Narodowym, wygrał turniej w klatce rzymskiej, pokonując:

Piotra Tyburskiego

Maksymiliana Wiewiórka

„Grega”

Zgarnął okrągły milion złotych, więc przygodę w klatce zaczął udanie. „Josef Bratan” zaczynał w High League w 2021 roku i stoczył prawie tyle samo walk co jego rywal, a w klatce występuje prawie dwa lata dłużej. Pokonał między innymi Gabriela Bystrzyckiego czy Maciasa, ale na przykład dwukrotnie przegrał z „Wiewiórem”. Ostatnie jego zwycięstwo było nad Dawidem Malczyńskim na FAME MMA 20, ale przeciwnik do najmocniejszych nie należał. Uważam, że pojedynek będzie mimo wszystko wyrównany, bo Kamil ma już spore umiejętności, a Jose dysponuje dobrą kondycją. Walka odbędzie się na pełnym dystansie.

Drugi pojedynek to Jakub „Guzik” Szymański vs Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk w formule MMA. Między tymi zawodnikami iskrzy i to było doskonale widać na ostatniej konferencji. Jakub, mimo że nie ma wysportowanej sylwetki, wziął się za siebie i mocno pracuje. W debiucie przegrał z… „Boxdelem” na FAME MMA 1 w 2018 roku, a później pokonał słynnego tik-tokera „Adama Security”, który imponuje muskulaturą. Potem przegrał z Dominikiem Cybulskim, a ostatnio wygrał z Tadeasem Veselym. „Daro Lew” ma już swoje lata, stoczył kilkanaście pojedynków, ale byli to rywale o podobnym poziomie do jego, chociaż w ostatnim pojedynku było widać, że poprawił się kondycyjnie, gdzie wygrał ze słynnym „Bagietą”. Tutaj również uważam, że walka odbędzie się na pełnym dystansie.

FAME MMA: The Freak – karta walk

MAIN EVENT:

Jose „Josef Bratan” Simao vs Kamil „Taazy” Mataczyński / K-1, małe rękawice

CO-MAIN EVENT:

Natan „Kraken” Marcoń & Adrian „The Joker” Cios vs Denis „Bad Boy” Załęcki / MMA

GŁÓWNA KARTA:

Mateusz „Don Diego” Kubiszyn vs Michał „Wampir” Pasternak / K-1, małe rękawice

Paweł „Prezes” Jóźwiak vs Robert „Sutonator” Pasut / K-1, małe rękawice

Tomasz Olejnik vs Marcin „Cesarz” Najman / K-1, małe rękawice

Dominika Rybak vs Klaudia „Sheeya” Kołodziejczyk / K-1, małe rękawice

Jakub „Guzik” Szymański vs Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk / MMA

KANAŁ OTWARTY:

Magdalena „Dresiara” Górniak vs Elizabeth „Lizi” Anorue / K-1, małe rękawice

Damian „Koszixon” Koszyk vs Miłosz „Miły” Dobrosielski / K-1, małe rękawice

FAME MMA: The Freak – zapowiedź gali

Sporym zainteresowaniem cieszy się pojedynek 2 na 1, czyli: Natan Marcoń z Adrianem Ciosem kontra Denis Załęcki. Między tymi zawodnikami było chyba najwięcej złej krwi na konferencji. Zobaczymy też dwa pojedynki żeńskie, gdzie Magdalena „Dresiara” Górniak zawalczy z Elizabeth „Lizi” Anorue, a Dominika Rybak z Klaudią „Sheeya” Kołodziejczyk. Duży osób zwraca także uwagę na powrót Marcina Najmana, który zawalczy z przeciętnym Tomkiem Olejnikiem.

Gdzie obstawiać FAME MMA: The Freak

Betclic posiada wyłączność na wystawianie oferty bukmacherskiej na walki FAME MMA. Jeżeli chcesz obstawiać galę, to zrobisz to wyłącznie u tego bukmachera.

Gdzie oglądać FAME MMA: The Freak

Gala FAME MMA: The Freak dostępna jest po wykupieniu dostępu PPV. Cena dostępu premium na oficjalnej stronie federacji wynosi 44,99 zł w jakości 720p oraz 54,99 zł w jakości 1080p. Galę można obejrzeć też w CANAL+ po wykupieniu subskrypcji (39 zł).

