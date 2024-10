Betfan kurs 1.59 FC Kopenhaga - Jagiellonia Białystok Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok. Jeszcze niedawno ekscytowaliśmy się początkiem sezonu i eliminacjami do europejskich pucharów, a tutaj przed nami już między innymi faza ligowa Ligi Konferencji, gdzie mamy swoich przedstawicieli. Wielu fanów czekało na ten moment i miejmy nadzieję, że te rozgrywki dostarczą nam sporo radości!

Mistrz Polski Jagiellonia Białystok ma przed sobą trudne zadanie, ponieważ na inaugurację zagra w Danii przeciwko FC Kopenhadze. Pierwszy gwizdek już w czwartek 3 października o godzinie 21:00. Czy nasz zespół będzie w stanie sprawić niespodziankę? Poniżej propozycja bukmacherska, zapraszam do lektury!

FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok – typy bukmacherskie

FC Kopenhaga jest faworytem i nikt nie ma wątpliwości. Jest przede wszystkim bardziej doświadczona, jeśli chodzi o zmagania w europejskich pucharach i to też jest ważnym czynnikiem. W lidze duńskiej jeszcze dwa lata temu zdobyli tytuł mistrzowski, ale rok temu już nie było tak kolorowo i musieli zadowolić się najniższym stopniem na podium. Trzy ostatnie kolejki były decydujące w grupie mistrzowskie – nie wygrali żadnego spotkania i stracili pozycję lidera. Za to w Europie poszło im doskonale – sensacyjnie wyprzedzili Manchester United i Galatasaray i awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów!

To już nie tak dominujący zespół w Danii, strzela tyle goli, co czołowe kluby i traci średnio 40 goli w sezonie. Tę kampanię zaczęli dobrze, ale też nie znajdują się na pozycji lidera, bo przewodzi Midtjylland, a zespół z Kopenhagi ma bilans 6-2-2. Na swoim stadionie są niepokonani, ale dwukrotnie już zgubili punkty i zanotowali remisy. Na pewno muszą popracować nad defensywą, bo rozgrywając pięć pojedynków domowych, tylko raz, w ostatniej kolejce, zachowali czyste konto. Ogółem ich średnia traconych goli wynosi ponad 1,00 na spotkanie. Ostatni mecz ligowy na wyjeździe wygrali z Velje 2:1, chociaż przegrywali 0:1, a zwycięską bramkę zdobyli dopiero w 85. minucie. Warto wspomnieć, że ich rywal jest najsłabszym zespołem w stawce.

Jagiellonia Białystok zaczęła fatalnie w Ekstraklasie, grając na dwa fronty: liga oraz eliminacje europejskich pucharów. Mistrzowie Polski wygrali dwumecz z litewskim Poniewieżem: najpierw 4:0, a w rewanżu 3:1. Potem poprzeczka powędrowała dość mocno do góry, bo czekało norweskie Bodo/Glimt, czyli najlepsza drużyna w Norwegii. Nie mieli nic do powiedzenia – klęska 1:5. Następnie „Jaga” walczyła o Ligę Europy, ale Ajax Amsterdam to zdecydowanie za mocny rywal – 1:7 w dwumeczu, miazga.

Przez to trafili do Ligi Konferencji. Cieszy fakt, że zaczęli wygrywać w lidze, bo „Jaga” zanotowała cztery zwycięstwa w pięciu meczach i już znajduje się na foteli wicelidera. Na pewno będzie chciała dobrze wejść w fazę ligową LK, a morale w zespole wzrastają po ostatnich wynikach.

Kopenhaga ma problemy w defensywie, a Jagiellonia gra coraz lepiej. Wniosek taki, że warto postawić: obie drużyny strzelą gola.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma oczywiście zawodnik gospodarzy German Onugha, który jest w formie strzeleckiej – kurs 2.28. Na bramkę Jesusa Imaza z Jagiellonii mamy propozycję po stawce 4.35.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero pierwsza kolejka fazy ligowej w Lidze Konferencji, więc zawodnicy są głodni gry. Jaga będzie chciała się pokazać z jak najlepszej strony w Danii. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok

na pięć ostatnich spotkań FC Kopenhaga dwa razy przegrała, a trzy razy odniosła zwycięstwo

Jagiellonia jest w jeszcze lepszej dyspozycji: cztery zwycięstwa w pięciu meczach

FC Kopenhaga w tym czasie dwa razy zachowała czyste konto, a „Jaga” trzykrotnie

Przewidywane składy FC Kopenhaga – Jagiellonia Białystok

FC Kopenhaga : Trott – Diks, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Gocholeishvilli – Lerager, Delaney, Achouri, Elyounoussi – Mattsson, Onugkha

: Trott – Diks, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Gocholeishvilli – Lerager, Delaney, Achouri, Elyounoussi – Mattsson, Onugkha Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Sacek, Skrzypczak, Dieguez – Nguiamba, Kubicki, Romanczuk, Marczuk – Imaz, Hansen Pululu

Fot. PressFocus