Championship: Piłkarz zawieszony na osiem meczów, bo… ugryzł rywala

Podczas meczu 6. kolejki Championship zawodnik Blackburn Rovers Owen Beck został ugryziony i… wyleciał z boiska. Sprawca całej sytuacji – Milutin Osmajic – otrzymał jedynie żółty kartonik. Angielska Federacja Piłkarska jednak zbadała sprawę i podjęła kroki. Zawodnik Preston North End został zawieszony na osiem najbliższych spotkań i zapłaci karę finansową.

Sytuacja, o której mowa miała miejsce 22 września w meczu Blackburn z Preston. W 88. minucie tego spotkania doszło do kuriozalnych scen, ponieważ po wcześniejszym zamieszaniu obrońca gospodarzy Owen Beck został ugryziony w plecy. Jakkolwiek kuriozalnie to nie brzmi, Milutin Osmaijc na oczach kamer telewizyjnych i zawodników wokół zaszedł rywala od tyłu i go… ugryzł. Jakimi decyzjami zakończyło się to zdarzenie? Absurdalnymi. Żółty kartonik dla gryzonia, a ofiara wyleciała z boiska. Do opisu szczegółów meczu i tamtych zdarzeń odsyłamy TUTAJ.

Warto zaznaczyć, iż sędziujący tamto spotkanie Matthew Donohue nie mógł wszystkiego spokojnie obejrzeć, ponieważ w Championship nie ma VAR-u. Wszystkie decyzje były więc oparte na tym, co widział arbiter oraz jego asystenci. Zespół Blackburn Rovers był wściekły na sędziów i nie można się temu dziwić. Powtórki i nagrania, które obiegły Internet były jednak jednoznaczne, dlatego reakcja federacji była wręcz nieunikniona. Dość szybko padły informacje, że FA wszczęło śledztwo w tym temacie.

Po zobaczeniu wszystkich dowodów wszyscy zastanawiali się raczej, jak długie będzie zawieszenie gracza Preston niż czy kara w ogóle się pojawi. Sam czarnogórski napastnik o dziwo mógł rozgrywać kolejne mecze i nawet zdobył dwie bramki z Watfordem. Był jednak świadomy, że wkrótce nadejdą konsekwencje. Właśnie padły konkretne informacje ze strony FA – Milutin Osmajic będzie zawieszony na osiem spotkań. Oznacza to, że czeka go przerwa aż do listopadowego starcia z Derby County (23 listopada).

Milutin Osmajić, who scored two against #WatfordFC on Tuesday night has been banned for 8 games after biting a Blackburn player a couple of games ago.

Not sure why he was allowed to play against Watford when the bite was so obvious. https://t.co/TB9hSGa10R

— Sam Ucko (@Sam_ucko) October 4, 2024