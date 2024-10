Czołowy klub Ligue 1 przedłużył umowę ze swoją gwiazdą

Wicelider Ligue 1 i zarazem wicemistrz Francji – AS Monaco postanowił zadbać o przyszłość drużyny. Klub z Księstwa poinformował o przedłużeniu umowy z Aleksandrem Golovinem. Od teraz będzie ona ważna aż do 2029 roku. Reprezentant Rosji występuje w AS Monaco od 2018 roku, gdzie przeszedł wówczas z CSKA Moskwa za 25 mln euro.

Czołowy klub Ligue 1 zabezpieczył się na przyszłość

Wicemistrz Francji AS Monaco pozytywnie zaskoczył kibiców. Klub z Księstwa oficjalnie poinformował o przedłużeniu umowy z Rosjaninem Aleksandrem Golovinem. 28-letni pomocnik podpisał kontrakt, który obowiązywać będzie do czerwca 2029 roku. Aleksandr Golovin został piłkarzem AS Monaco latem 2018 roku. Przeszedł z CSKA Moskwa, którego jest wychowankiem za 25 mln euro. Z biegiem lat można stwierdzić, że była to cena promocyjna. Rosjanin stał się nie tylko ważną postacią tego klubu, ale też całej Ligue 1.

Niemal od razu Golovin stał się liderem środka pola ekipy z Księstwa. Od początku miał duży udział przy bramkach swojego zespołu. To też dzięki niemu Monaco zdobyło w poprzednim sezonie wicemistrzostwo Francji, tym samym bezpośrednio kwalifikując się do Champions League. W sumie Rosjanin rozegrał do tej pory w barwach Monaco 209 meczów, w których zdobył 31 bramek i 39 asyst.

200𝑒 🇲🇨

𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒́ 🎯

𝑀𝑜𝑢𝑡𝑖𝑛ℎ𝑜 🤝 Aleksandr Golovin à l'AS Monaco en 11 dates 🔥👇 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 4, 2024

O Gołowinie po raz pierwszy głośno zrobiło się podczas mundialu w 2018 roku. Wówczas wraz z reprezentacją Rosji zadziwił piłkarski świat. W szczególności mówiło się o jego kapitalnym występie przeciwko Arabii Saudyjskiej w meczu otwarcia mistrzostw świata, który ”Sborna” wygrała aż 5:0. Dzięki dotarciu z reprezentacją do ćwierćfinału rozgrywanego u siebie w kraju mundialu po turnieju przybierał w ofertach. Mówiło się o zainteresowaniu ze strony Juventusu, czy Chelsea. Finalnie przystał na ofertę Monaco, dla którego rozgrywa już siódmy sezon.

Niektórzy mogą się dziwić, dlaczego reprezentant Rosji wciąż gra w europejskim klubie? Przecież zawodnicy z tego kraju powinni być wykluczeni. Gołowin nie jest jedynym Rosjaninem, który występuje w Europie. Choćby w Realu Sociedad występuje Arsen Zakharyan. W innej francuskiej drużynie – Le Havre gra zaś Daler Kuzyaev. Pod koniec września br. swoje przenosiny do drugiej ligi greckiej sfinalizował Denis Czeryszew. Były reprezentant Rosji będzie występować w barwach Panioniosu. Czy to przygotowanie pod przywrócenie Rosjan w strukturach FIFA i UEFA? Ci już grali np. w tym roku towarzyski mecz z Serbią. I co ciekawe, dostali nawet za to punkty do rankingu FIFA.

fot. PressFocus