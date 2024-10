Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium 06.10 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.44 Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium Wygrana lub remis Eintrachtu 1X Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium. Bardzo intensywny okres w piłce nożnej, ponieważ na tygodniu mieliśmy zmagania w europejskich pucharach, a trwa weekend, czyli krajowe podwórko setka spotkań ligowych. My zaglądamy do niemieckiej Bundesligi, gdzie między innymi Bayer Leverkusen będzie próbował obronić tytuł mistrzowski, ale czy się uda?

Ich najgroźniejszy rywal – Bayern Monachium będzie chciał ich zdetronizować i wrócić na szczyt. Jednak drużynę z Monachium w niedzielę czeka ciężkie zadanie, bo o godzinie 17:30 na Deutsche Bank Park zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt w ramach 6. kolejki. Poniżej propozycja bukmacherska, zapraszam do lektury!

Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium – typy bukmacherskie

Eintracht Frankfurt ma od jakiegoś czasu chrapkę na TOP 4 i Ligę Mistrzów, jednak ciągle czegoś brakuje. Najpierw siódma pozycja, a rok temu już oczko wyżej. Zdecydowanie za dużo remisują, szczególnie w spotkaniach domowych. Rok temu dzielili się aż 14 razy punktami, a wygrali tylko 11 pojedynków w Bundeslidze. We Frankfurcie przegrali tylko dwa razy i są w samej czołówce pod tym względem. Gra na dwa fronty już nie sprawia im większych problemów, bo regularnie to robią od kilku sezonów i najczęściej goszczą w Lidze Europy. W 2022 roku nawet sensacyjnie wygrali te rozgrywki, pokonując w finale Rangersów, ale dopiero po rzutach karnych. Kampanię 2024/2025 zaczęli bardzo dobrze i mam nadzieję, że to utrzymają: tylko na inaugurację przegrali w Dortmundzie z Borussią 0:2, a od tamtej pory zanotowali cztery kolejne zwycięstwa ligowe. Najpierw pokonali Hoffenheim 3:1 przed własną publicznością, następnie na wyjeździe odprawili Wolfsburg 2:1, a w czwartej kolejce okazali się lepsi od Borussii Monchengladbach wygrywając 2:0 i ostatnią „ofiarą” był Holstein Kiel, gdzie zespół z Frankfurtu strzelił im aż cztery bramki. Dzięki temu są wiceliderem rozgrywek i ustępują tylko swojemu rywalowi – Bayernowi. W Lidze Europy zaczęli dobrze, bo zremisowali 3:3 z Viktorią Pilzno 3:3, a ostatnio pokonali Besiktas Stambuł 3:1 i to w Turcji.

W Monachium gorąco i rewolucja po gorszym sezonie, gdzie zajęli dopiero 3. miejsce i przegrali na ostatniej prostej wicemistrzostwo z VfB Stuttgart. Zmienił się przede wszystkim szkoleniowiec, bo teraz za sterami jest Belg Vincent Kompany, który ma dobre wejście do zespołu. Bayern Monachium wygrał pierwsze cztery mecze w lidze, ale rywali nie miał wybitnych, między innymi Werder Brema, Kiel czy Freiburg. W piątej kolejce zgubili punkty i zremisowali w Bawarii z aktualnym mistrzem Niemiec – Bayerem Leverkusen 1:1. Jakby tego było mało, doznali wpadki w Lidze Mistrzów, gdzie przegrali w Birmingham z Aston Villą 0:1, więc są mocno podrażnieni.

Bayern złapał „lekkiej zadyszki”, a Eintracht od lat spisuje się solidnie na własnym stadionie. Mało tego rok temu gospodarze rozbili tutaj Bawarczyków aż 5:1. Gram tutaj wygraną lub remis Eintrachtu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium

Największe szanse według bukmachera na trafienie ma zawodnik gości Harry Kane po kursie 1.70. Warto jednak zwrócić uwagę na piłkarza Eintrachtu – Omara Marmousha po kursie 3.25, który jest liderem strzelców z 6 trafieniami.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero szósta kolejka Bundesligi i walka o fotel lidera, więc zawodnicy są głodni gry. Eintracht będzie chciał kolejny raz pokonać Bayern. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium

Na pięć pojedynków bezpośrednich trzy razy wygrywał Bayern, Raz Eintracht i raz padł remis

W tych meczach aż cztery razy pokrywał się BTTS

Bayern strzelił jedenaście bramek, natomiast Frankfurt osiem goli

Przewidywane składy Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium

Eintracht Frankfurt : Santos; Kristensen, Tuta, Koch, Theate; Dina Ebimbe, Shkiri, Larsson, Chaibi; Ekitike, Marmoush

: Santos; Kristensen, Tuta, Koch, Theate; Dina Ebimbe, Shkiri, Larsson, Chaibi; Ekitike, Marmoush Bayern Monachium: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Gnabry; Kane

