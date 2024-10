Cavani z nową umową! Emerytura nie dla Urugwajczyka

37-letni Edinson Cavani, mimo iż lata swojej świetności ma już za sobą, ani myśli o odwieszeniu butów na kołek. Napastnik, występujący aktualnie w argentyńskim Boca Juniors, zdecydował się na podpisanie nowego kontraktu. Dzięki nowej umowie otrzymaliśmy informację, iż Cavani zamierza pograć jeszcze minimum dwa lata, a kto wie, może to nie będzie jego ostatni kontrakt. W końcu Hulk także miał już kończyć, a tu (na szczęście) nic z tego.

Cavani bliżej ojczyzny, ale nie emerytury

W 1987 roku na świat przyszedł Edinson Cavani, ale również Luis Suarez. Urugwaj przez lata miał dwójkę światowej klasy napastników, a co najlepsze, oni ciągle kontynuują swoją karierę. Edinson swoją poważną przygodę rozpoczął we Włoszech, gdzie występował najpierw w Palermo, a później oczywiście w Napoli.

'Cavani, który wskoczył teraz do pierwszego składu, nie jest ode mnie lepszy. Ma młodzieńczą fantazję i miał sporo szczęścia, dlatego ma lepsze notowania' – Radosław Matusiak, marzec 2007 <Strzelam bramki dla Man United w półfinale europejskiego pucharu> – Cavani, kwiecień 2021 — Marcin Ziółkowski (@MrcinZiolkowski) April 29, 2021

Na Sycylii grał w jednej drużynie z Radosławem Matusiakiem, który… uważał, że jest od niego lepszy. Następnie za prawie 65 milionów euro trafił do Paryża, gdzie stał się wręcz ikoną, grając tam siedem lat. Jego nazwisko i renoma, jaką sobie zbudował, pozwoliła mu zahaczyć jeszcze o Manchester United, ale także o hiszpańską Valencię.

W wieku 36 lat zdał sobie sprawę, że rywalizowanie na najwyższym europejskim poziomie to coś czego doświadczył w zupełności i pora wracać w rodzinne strony. Wówczas, Urugwajczyk przeszedł do Boca Juniors. Do Argentyny przeniósł się na zasadzie kontraktu, który był zawarty do grudnia bieżącego roku. Piłkarskie media obiegła jednak informacja, że Cavani zdecydował się parafować nowy kontrakt.

Umowa do 2026 roku

Aktualnie ma na karku 37 lat, więc naturalnie większość kibiców myślała raczej w kierunku zakończenia kariery aniżeli przedłużenia umowy, w dodatku o dwa lata. Nowy kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2026 roku, a więc to jasny znak od Cavaniego – nie kończę jeszcze swojej przygody z piłką. Oczywiście mowa o karierze klubowej, ponieważ w przypadku reprezentacji zakończył już swoją grę.

𝗡𝘂𝗻𝗰𝗮 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼 𝗰𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗰𝗼: Felices de tenerte hasta 2026, Edi 💙💛💙 pic.twitter.com/xTJcmgEowM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 4, 2024

Do tej pory Cavani był w stanie rozegrać 43 spotkania w brawach Boca. W tym czasie zdobył 20 bramek, co tylko świadczy o tym, że mimo upływu lat dalej prezentuje wysoki poziom. Klub zapewnia, że zawodnik nadal będzie istotną częścią drużyny, dlatego zdecydowano się przedłużyć jego umowę. Aktualny sezon w lidze argentyńskiej jednak nie idzie po myśli władz, ponieważ po 16 spotkaniach Boca ma jedynie 21 oczek na swoim koncie (13. miejsce w lidze).

W dodatku w ostatnim czasie zanotowali serię trzech porażek z rzędu. Sam Cavani ostatnie ligowe trafienie zanotował na początku sierpnia, więc kibice liczą na przełamanie jego oraz całej drużyny. Najbliższa szansa na to będzie już 7 października, kiedy to Boca na własnym stadionie podejmie zespół Argentinos.

Fot. screen/Twitter