Bielsko-Biała: Skandal w derbach miasta. Chaos na trybunach, kibice w… „młynie” rywala

W 12. kolejce Betclic 2. Ligi Podbeskidzie Bielsko-Biała po raz pierwszy w historii zmierzyło się na szczeblu centralnym z rywalem zza miedzy – Rekordem Bielsko-Biała. Niestety derbowa rywalizacja przebiegła w cieniu organizacyjnego skandalu. Obecni na trybunach pseudokibice innego klubu – BKS-u Stal Bielsko-Biała – zaatakowali kibiców Rekordu i pojawili się w ”młynie” fanów Podbeskidzia. Do tego ochrona pod stadionem użyła gazu wobec… kibiców gospodarzy.

Bielsko-Biała z pierwszymi derbami na szczeblu centralnym

Pierwszy w historii spadek Podbeskidzia i zarazem awans do II ligi Rekordu sprawiły, że w sezonie 2024/25 doszło do pierwszych w historii derbów Bielsko-Białej na szczeblu centralnym. Takowe odbyły się w 12. kolejce Betclic 2. Ligi. Od kilku dni przewidywano, że na trybunach mogącego pomieścić ok. 15 tys. widzów Stadionu Miejskiego w Bielsko-Białej może zjawić się nawet sześć tysięcy kibiców.

Związany z miastem Jakub Fudali z ”Goal.pl” poinformował, że odpowiedzialne za organizację meczu władze Podbeskidzia wiedziały, że na trybunach obecnych będzie 100-150 kibiców innej drużyny z Bielsko-Białej – BKS-u Stal. Według dziennikarza portalu ”Goal.pl” już trzy dni przed wydarzeniem mowa była o potencjalnych zamieszkach. I niestety do nich doszło, bowiem potencjalne zagrożenie zostało zbagatelizowane przez mające zabezpieczać wydarzenie służby porządkowe oraz policję.

Portal „bielsko-biala.pl” donosił, że według ich informacji kibice BKS-u kupili ok. 100 biletów na sektory tuż obok tzw. młyna Podbeskidzia. Na trybunie pojawili się na ponad godzinę przed rozpoczęciem meczu, ale właśnie wtedy zajęli miejsca w tzw. młynie.

Skandal w meczu Podbeskidzia z Rekordem

Część kibiców Rekordu zasiadła w neutralnych sektorach, co żywo przypominało niedawne derby Poznania, gdzie kibice Lecha i Warty mogli swobodnie przemieszać się między sobą. Stali się oni celem odzianych w kominiarki pseudokibiców BKS-u Stal Bielsko-Biała. Ci zaatakowali kibiców Rekordu Bielsko-Biała, a także ukradli im flagę. Według obecnych na stadionie osób ochrona podjęła się próby interwencji dopiero po trzech minutach. Skarżono się również na zbyt małą liczbę służb porządkowych.

Organizacyjny skandal w Bielsku-Białej! Na trybunach dochodzi do bijatyk, gdzie są władze @TSP_SA?@goalpl pic.twitter.com/7izRT46PaD — Jakub Fudali (@Jakub_Fudali) October 6, 2024

Pseudokibice BKS-u Stal nie tylko zaatakowali kibiców Rekordu, ale i zasiedli w sektorze ultrasów Podbeskidzia – tzw. młynie. Kompletnie niepanująca nad sytuacją ochrona zaczęła używać gazu na trybunach oraz pod stadionem. Według relacji świadków oberwać się miało będącym blisko miejsca bójki dzieciom. Ochrona miała także grozić użyciem gazu wobec kibiców gospodarzy, czyli Podbeskidzia oraz dziennikarzom w momencie, gdy przedstawiciele obu tych grup chcieli wejść na obiekt.

Służby porządkowe miały także miotać się z pałkami i tarczami między sektorami. Zamieszki zakończyły się dopiero po rozpoczęciu meczu, ale nie względu na opanowanie sytuacji przez ochronę, a opuszczenie obiektu przez pseudokibiców BKS-u Stal. Według Jakuba Fudaliego z portalu ”Goal.pl” Podbeskidzie miało nawet wydać komunikat o anulowaniu biletów dla kibiców BKS-u Stal, jednak zabrakło ostatecznej decyzji z powodu… urlopu prezesa klubu Krzysztofa Przeradzkiego. Kierownik ds. bezpieczeństwa Lesław Czyż w trakcie minionego tygodnia również miał znajdować się poza miejscem pracy.

Ochrona nie panuje nad sytuację na stadionie. Ochrona użyła gazu wobec kibiców Podbeskidzie na ich własnym obiekcie. pic.twitter.com/VrKHJ49lVA — Jakub Fudali (@Jakub_Fudali) October 6, 2024

Pierwsza w historii rywalizacja bielskich zespołów na szczeblu centralnym zakończyła się zwycięstwem Rekordu 3:0. Najwięcej działo się w drugiej połowie, gdy w 52. minucie z bezpośrednią czerwoną kartką z boiska wyleciał obrońca Podbeskidzia Jan Majsterek, a chwilę później Rekord objął prowadzenie. Bramkę na 1:0 zdobył Daniel Świderski, a w doliczonym czasie meczu ustrzelił dublet. Kilka minut później gwóźdź do trumny gospodarzy tego meczu wbił jeszcze Jakub Ryś.

To trzecie w tym sezonie zwycięstwo Rekordu i trzecie wyjazdowe. Podbeskidzie poniosło zaś trzecią porażkę z rzędu, a ich pięć ostatnich meczów to aż cztery porażki i tylko jeden remis. Dzięki tej wygranej Rekord wyprzedził ”Górali” w tabeli Betclic 2. Ligi i zepchnął ich na otwierające strefę zagrożoną spadkiem 13. miejsce. W następnej serii gier Rekord zagra u siebie z GKS-em Jastrzębie, a Podbeskidzie zmierzy się na wyjeździe z Resovią Rzeszów. Oba mecze odbędą się już w przyszły weekend, bowiem mimo przerwy na kadrę II liga będzie dalej grać.

fot. Bartłomiej Kawalec / Twitter