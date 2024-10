Były dyrektor sportowy wraca do Borussii Dortmund

W maju 2022 roku Borussia Dortmund pożegnała swojego dyrektora sportowego Michaela Zorca. Zdecydował się odejść po wielu latach pracy w BVB i zrobił miejsce Sebastianowi Kehlowi, który przejął jego obowiązki od sezonu 2022/23. Jak się jednak okazuje, Niemiec „nie wytrzymał” długo bez swojej miłości i wkrótce powróci do klubu z Zagłębia Ruhry. Zorc znów będzie pracować w strukturach klubu z Signal Iduna Park.

43 lata jako zawodnik i pracownik BVB

Nie ulega wątpliwości, że Michael Zorc jest jednym z najbardziej zasłużonych dla Borussii Dormtund. W końcu Niemiec spędził jako zawodnik oraz pracownik blisko 43 lata w BVB, co jest niesamowitym wyczynem. W maju 2022 roku 60-letni wówczas Zorc został oficjalnie pożegnany przez kierownictwo sportowe oraz szefów klubu z Signal Iduna Park.

− To jednocześnie bardzo trudny, ale i również miły dzień w mojej karierze. Chciałbym podziękować za to pożegnanie i choreografię. Nie wiem, czy tak naprawdę zasłużyłem sobie na to wszystko… Muszę przyznać, że ten dzień jest dla mnie jak podróż w czasie. Mogę się tylko głęboko ukłonić i podziękować szczerze. Nur der BVB! – powiedział przy okazji swojego pożegnania z BVB Michael Zorc.

Przed odejściem z Borussii Michael Zorc piastował funkcję dyrektora sportowego. Niemiec sumiennie wykonywał swoje obowiązki przez ponad 20 lat – dokładnie od 1998 roku. Wcześniej przez 17 sezonów był związany z BVB jako zawodnik. Jako piłkarz i pracownik 62-latek był świadkiem wielu historycznych momentów i sukcesów dortmundczyków:

Liga Mistrzów

5x Superpuchar Niemiec

5x mistrz Niemiec

4x Puchar Niemiec

Puchar Interkontynentalny

Zorc przed powrotem

Rozstanie Zorca z BVB nie trwało jednak zbyt długo, co tylko potwierdza, że dla wielu osób związanych z Borussią, ten klub jest niczym rodzina. Jak poinformował klub z Dortmundu, podczas nadchodzącego Dorocznego Walnego Zgromadzenia dojdzie do kilku zmian w Radzie Nadzorczej. Ma to związek z decyzją z dwóch zasłużonych członków klubu – Christiana Kullmanna (pracuje od 2007 roku) oraz Bodo Loettgen (pracuje od 2019 roku), którzy zdecydowali się ustąpić ze swoich stanowisk z dniem 25 listopada, kiedy wygasają ich kadencje.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie klubu, Rada Nadzorcza zaproponuje Christiana Schmida (głównego radcę prawnego grupy Evonik Industries AG z siedzibą w Essen) i właśnie Michaela Zorca jako następców wspomnianych wyżej – obecnych jeszcze członków klubu – Kullmanna i Loettgena na listopadowym Walnym Zgromadzeniu. Choć nie jest to jeszcze nic oficjalnego, to już dziś kibice BVB mogą powiedzieć, że jedna z największych legend tego klubu po krótkiej przerwie wróci do Dortmundu.

− Chcielibyśmy podziękować Christianowi i Bodo za ich wieloletnią pracę w Radzie Nadzorczej. Christian Kullmann przewodniczył Radzie Nadzorczej przez wiele lat. Wykonał świetną robotę, zawsze zachowywał niezbędny krytyczny dystans i zawsze rzetelnie wypełniał swoje obowiązki. Nasze osobiste relacje zawsze charakteryzowały się dużym zaufaniem – podkreślił prezes zarządu Hans-Joachim Watzke.