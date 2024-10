Johan Neeskens był jednym z najlepszych holenderskich piłkarzy w historii, członkiem wielu zwycięskich drużyn na przestrzeni lat, a zwłaszcza niezastąpionym filarem drugiej linii Holandii w latach 70. Był, bowiem 7 października w wieku 73 lat zmarł nagle po zasłabnięciu na kursach szkoleniowych w Algierii. Informację ogłosiła holenderska federacja piłki nożnej. Dwukrotny finalista mundialu był także wieloletnim asystentem Guusa Hiddinka i Franka Rijkaarda.

Zmarł Johan Neeskens

Johan Neeskens w swojej karierze piłkarskiej grał w Ajaksie Amsterdam, FC Barcelonie, Cosmosie Nowy Jork czy FC Groningen. Karierę rozpoczął w 1968 w klubie z rodzinnego miasta – Racing Club Heemstede. To stamtąd dwa lata później „wyfrunął” do Ajaksu.

Zaczął tam grać jako prawy obrońca – docelowo stał się środkowym pomocnikiem i właśnie tam był absolutnie jednym z najlepszych piłkarzy świata, a także swojego pokolenia. W reprezentacji Holandii zagrał 49 razy, do siatki trafial 17-krotnie. Zagrał w dwóch finałach MŚ – 1974 i 1978.

W pierwszym z nich strzelił najszybszą w historii meczów finałowych bramkę – w drugiej minucie z rzutu karnego pokonał Seppa Maiera. Neeskens, mający w 1974 zaledwie 23 lata, przeniósł się do Barcelony za sprawą Johana Cruijffa, gdzie szybko zyskał przydomek „Johan Segundo”.

W Argentynie grał już bez swojego nieco lepszego kolegi, Johana Cruyffa – ten rok wcześniej skończył z kadrą z powodów rodzinnych. Obawiał się on o swoich bliskich po próbie ich porwania. Mimo to, udało się dotrwać do finału, jak i w Republice Federalnej Niemiec. Tajemnicą poliszynela jest jednak, że w 1978 nie dało się wygrać, z uwagi na to, aby propagandowo przedstawić Argentynę jako kraj futbolu i odwrócić uwagę od sytuacji piętnowania własnych obywateli przez generała Videlę, jego rządy.

Neeskens przez wiele lat po karierze piłkarskiej był aktywny w profesjonalnej piłce jako trener. Pod koniec lat 90. był asystentem trenera Holandii – Guusa Hiddinka i następnie młodego Franka Rijkaarda, po czym został trenerem NEC. To właśnie on przekonywał na Malcie Andrzeja Niedzielana do transferu do Nijmegen, który stał się dla nas legendą zamierzchłych czasów w piłce.

Po okresie spędzonym w NEC ponownie asystował Hiddinkowi w Australii (pierwszy od 32 lat mundial „Socceroos”) i był prawą ręką Rijkaarda w Barcelonie i Galatasaray. Holendrzy w 2006 wygrali Ligę Mistrzów. Neeskens 6 października 2024 roku poczuł się źle w podczas kursów szkoleniowych w Algierii, gdzie reprezentował związek piłkarski. Zmarł on dobę później w wieku 73 lat.

To kolejna z wielkich postaci futbolu, która odeszła od nas w 2024 roku. Wcześniej zmarli w tym roku choćby:

Andreas Brehme

Franz Beckenbauer

Salvatore Schillaci

Mario Zagallo

„Gigi” Riva

Johan Neeskens przejdzie do historii jako jeden z najlepszych pomocników swojego pokolenia i najlepszych holenderskich piłkarzy w historii.

