Dostał statuetkę MVP. Dał ją chłopcu od podawania piłek

Nico Gonzalez otrzymał statuetkę MVP meczu FC Porto – SC Braga. ”Smoki” wygrały przed własną publicznością 2:1, a wychowanek Barcelony zaliczył asystę przy trafieniu na wagę zwycięstwa. Niebagatelną rolę przy tej bramce odegrał chłopiec od podawania piłek, który szybko przekazał piłkarzom Porto futbolówkę, by ci od razu wznowili grę. Za to zachowanie Nico Gonzalez przekazał mu swoją statuetkę dla najlepszego piłkarza meczu.

Za piłkarzami FC Porto niezwykle trudny tydzień. Najpierw rozegrali niezwykle szalony mecz w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Europy z Manchesterem United. ”Smoki” już po 20 minutach przegrywały 0:2, do przerwy remisowały 2:2, po kilku minutach prowadziły 3:2, a ostatecznie zremisowały 3:3. Już trzy dni później czekało ich kolejne starcie z mocnym przeciwnikiem. W ósmej kolejce Ligi Portugal podopieczni Vitora Bruno na Estadio do Dragao podejmowali Bragę, czyli jeden z czterech najmocniejszych portugalskich klubów.

Gospodarze już w trzeciej minucie wpakowali piłkę do siatki, ale bramka po analizie VAR została anulowana. Strzelec gola Samu Omorodion chwilę wcześniej pchnął biegnącego obok niego rywala. Ostatecznie Porto schodziło do szatni z prowadzeniem 1:0, bowiem w doliczonym czasie pierwszej połowy rzut karny wykorzystał Galeno. Dziesięć minut po przerwie wyrównał wychowanek Bragi Roger Fernandes.

Porto jednak już po pięciu minutach ponownie wyszło na prowadzenie. Gdy tylko futbolówka opuściła pole gry, jeden z chłopców od podawania piłek błyskawicznie zagrał ją do Martima Fernandesa, a ten szybkim wrzutem z autu wznowił grę. Piłkarze Bragi nie zdążyli odpowiednio szybko zorganizować ustawienia, przez co zawodnicy Porto pod polem karnym ”rozklepali” swoich rywali. Piłkę do siatki strzałem ”z pierwszej piłki” wpakował Pepe, a kluczowe podanie trafieniu na wagę zwycięstwa 2:1 zaliczył Nico Gonzalez.

To właśnie wychowanek FC Barcelony otrzymał statuetkę dla najlepszego piłkarza tego meczu. Zdecydował się jednak przekazać ją chłopcu od podawania piłek, który napędził całą akcję bramkową na 2:1. Statuetka powędrowała do Goncalo Cruza, który obecnie jest zawodnikiem drużyny Porto do lat 15. Oprócz otrzymania po meczu statuetki MVP od Gonzaleza jeszcze w trakcie spotkania, tuż po bramce na 2:1 w jego kierunku powędrowali piłkarze ”Smoków”, którzy podziękowali mu za jego czujność.

Dzięki tej wygranej drugie w tabeli Porto nie zwiększyło swojej straty do zajmującego fotel lidera Sportingu, a utrzymało trzypunktową różnicę. Tuż za plecami podopiecznych Vitora Bruno z pięciopunktową stratą znajduje się Benfica, jednak ”Orły” będą jeszcze nadrabiać swoje zaległości. W minionej kolejce Ligi Portugal Benfica mierzyła się na wyjeździe z Nacionalem, lecz mecz został przerwany już po kilku minutach ze względu na mgłę. Co ciekawe, osiem lat wcześniej w meczu tych drużyn miała miejsce identyczna sytuacja.

fot. FC Porto / Twitter