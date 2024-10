Piłkarz klubu Serie A ukarany za rasizm. Zawieszenie na 10 meczów

Wypożyczony do drugoligowej Ceseny z beniaminka Serie A Como Marco Curto został zawieszony przez FIFA. Powodem jest rasistowski zwrot w kierunku koreańskiego piłkarza Wolverhampton Hwanga Hee-Chana, który miał miejsce podczas letniego sparingu tych drużyn. Curto został zawieszony aż na 10 meczów.

15 lipca beniaminek Serie A Como w hiszpańskiej Marbelli rozegrał sparing z Wolverhampton. Zespół z Premier League wygrał to spotkanie 1:0 i gdyby nie wydarzenia z drugiej połowy nikt nie pamiętałby o tym sparingu. W pewnym momencie koreański napastnik ”Wilków” Hwang Hee-Chan usłyszał wyzwisko na tle rasistowskim. W obronie swojego kolegi stanął Daniel Podence, który wymierzył za te słowa cios zawodnikowi Como i obejrzał za to czerwoną kartkę. Sparing zakończył się skandalem.

Wówczas w przestrzeni publicznej nie pojawiało się nazwisko zawodnika, który dopuścił się tego czynu. Wiadomo było jedynie, że mowa o środkowym obrońcy. Dziś wiemy już, że Hee-Chana wyzwał Marco Curto, który przez rozpoczęciem tego sezonu został wypożyczony z Como do drugoligowej Ceseny. 25-letni stoper nazwał piłkarza Wolves ”Jackiem Chanem”. Po tych wydarzeniach zdążył rozegrać w tym sezonie dziewięć meczów w barwach Ceseny i strzelić nawet gola, jednak w najbliższym czasie odpocznie sobie od grania.

Right…..take a deep breath 😮‍💨

Wolves have won 1-0, Doherty header from RAN cross

BUT the big story here is alleged racism towards Hwang Hee-chan from a Como player

Daniel Podence sent off after punching a centre-back in aftermath

More to follow in video & written form #wwfc pic.twitter.com/q2FafUoALO

— Nathan Judah (@NathanJudah) July 15, 2024