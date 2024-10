Najmłodszy szkoleniowiec w historii Premier League znalazł pracę

Najmłodszy trener w historii Premier League wkrótce rozpocznie nową pracę. Warto dodać, że jest to funkcja, którą obejmie poza Wielką Brytanią. Obecny asystent Ange Postecoglou w Tottenhamie – Ryan Mason zostanie wkrótce szkoleniowcem belgijskiego RSC Anderlechtu.

34-krotny mistrz Belgii obecnie zajmuje w lidze czwarte miejsce. Strata do pierwszego Genku wynosi pięć punktów. Brian Riemer miesiąc temu został zwolniony i cały czas poszukiwany jest jego następca. Ryan Mason prowadzi zaawansowane rozmowy z Anderlechtem. Klub będzie musiał jednak wypłacić odszkodowanie „Kogutom”, ponieważ 33-latek wciąż związany jest z nimi kontaktem. Drużyna Premier League nie stanie jednak na przeszkodzie jego odejścia.

As told by @KjellDoms, Ryan Mason’s now leading the race to be RSC Anderlecht new headcoach. He was the young trainer still under contract with his club we told you about last Friday. Talks are now advanced. #RSCA #THFC pic.twitter.com/adV62K62Ve

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) October 8, 2024