Klopp wraca do pracy! Tym razem w nieco innej roli

Wydawało się, że Jurgen Klopp po zakończeniu pracy w Liverpoolu będzie potrzebował sporo czasu, aby wrócić do „gry”. Prędzej widziano go na emeryturze, niż ponownie za sterami nowego klubu. Jak podaje Florian Plettenberg, niemiecki trener do pracy powróci już w styczniu 2025 roku, lecz w zupełnie nowej roli.

Patrząc na przebieg kariery trenerskiej tego sympatycznego człowieka, należy podkreślić, że niezbyt często zmieniał miejsca pracy. Nie licząc początkowej posady trenera młodzieżowego FSV Mainz, tak naprawdę prowadził trzy seniorskie kluby: FSV Mainz, Borussię Dortmund oraz oczywiście Liverpool. Jego dorobek jest niesamowity. W ostatnich latach stworzył pasjonującą walkę z Manchesterem City Guardioli, która zostanie doceniona po latach. Aż 97 punktów nie wystarczyło na zdobycie mistrzostwa w sezonie 2018/19.

Klopp wywalczył przede wszystkim dwa niespodziewane mistrzostwa Niemiec z Borussią (słynna trójka Polaków), mistrzostwo Anglii z Liverpoolem, gdzie przerwał dominację City, czy Ligę Mistrzów także z „The Reds”. Do tego także dwukrotnie był wybierany przez FIFA najlepszym szkoleniowcem roku, jego osiągnięcia można by było jeszcze trochę opisywać, lecz taka namiastka sporo nam mówi o jego fachu. Jednak w styczniu tego roku usłyszeliśmy sensacyjnie, że z końcem sezonu Klopp przestanie być trenerem Liverpoolu, bo czuje się wypalony i zmęczony.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.

Z jego wypowiedzi prędzej można było wskazać na całkowite zakończenie pracy z futbolem, niż rychły powrót za kilka miesięcy. Jurgen Klopp podkreślał, że musi zdecydowanie odpocząć, by rozważać jakiekolwiek propozycje, o których regularnie informowaliśmy. Bardzo chciała go na przykład reprezentacja USA, która przygotowuje się do mundialu na własnej ziemi.

19 maja Klopp poprowadził Liverpool w swoim ostatnim meczu, wygrywając z Wolves 2:0. Niemiec wytrzymał dokładnie 142 dni bez pracy związanej z piłką. Mimo zapowiedzi długiego odpoczynku do powrotu nakłonił go sensacyjnie Red Bull. Jurgen obejmie wyżej wymienioną posadę – będzie nadzorował i wspomagał w rozwoju trzy klubu należące do tego koncernu: RB Lipsk, Salzburg, ale także New York Red Bulls. Kiedyś taką rolę pełnił Ralf Rangnick.

Wydaje się, że ta oferta mogła skusić Kloppa ze względu na fakt, że nie będzie on pracował stricte jako trener. Będzie mógł za to wykorzystywać swoje kontakty oraz znajomości, by rozwijać wymienione kluby z Red Bulla. Nie będzie w świetle reflektorów, presji i medialnych dyskusji na każdej konferencji, lecz zza kulis spokojnie powspółpracuje z tymi podmiotami.

🚨🧨 Excl | Jürgen #Klopp will become the new „Global Head of Soccer“ at Red Bull ✔️

.. starting on January 1, 2025. Klopp has already signed a long-term contract.

⚠️ Additionally, Klopp has secured an exit option allowing him to become the head coach of the Germany national… pic.twitter.com/eBzXKSQ85V

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 9, 2024