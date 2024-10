Ukraina – Gruzja 11.10 – Typy bukmacherskie

STS kurs 1.85 Ukraina - Gruzja Obie strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Ukraina – Gruzja. Za nami już kilka kolejek w topowych, europejskich ligach, więc można powiedzieć, że sezon rozkręcił się nam na dobre. Teraz jednak kolejna przerwa, ale niespowodowana wypoczynkiem, tylko okresem reprezentacyjnym. Mamy między innymi kwalifikacje do mundialu 2026 w Ameryce Południowej, ale także Ligę Narodów UEFA. Jak przebiegnie spotkanie? Przekonamy się o tym już w piątkowy wieczór.

Te rozgrywki składają się z trzech Dywizji: A,B i C, a ogółem występuje w nich 16 reprezentacji, tworzących cztery grupy czterozespołowe. Mecz pomiędzy Ukrainą, a Gruzją zostanie rozegrany na Enea Stadion w Poznaniu. Zapraszamy na zapowiedź oraz typy bukmacherskie na mecz Ukraina – Gruzja!

Ukraina – Gruzja – typy bukmacherskie

Ukraina nie może grać we własnym kraju z oczywistych powodów, ale to na dłuższą metę jest uciążliwe. Jeśli chodzi o eliminacje do EURO 2024 w Niemczech mierzyli się między innymi z Anglią oraz Włochami i pokazali się z bardzo dobrej strony zdobywając 14 punktów, tyle samo co finiszujący na drugiej pozycji Włosi, jednak musieli zadowolić się również barażami. Doznali tylko dwóch porażek (z Anglią i Italią), a reszta to już zdobycze punktowe i całkiem niezła gra w ich wykonaniu. Baraże w ich wykonaniu były zwycięskie, ale z ogromnymi problemami. W półfinale grali z Bośnią i Hercegowiną, z którą do 85. minuty przegrywali 0:1 grając na ich terenie, ale w trzy minuty strzelili dwie bramki i odwrócili losy spotkania. W finale grali z Islandią i również pierwsi stracili gola, ale ostatecznie zwyciężyli i zameldowali się w turnieju docelowym. EURO 2024 rozpoczęli fatalnie, bo przegrali 0:3 z Rumunią, gdzie nic im nie wychodziło, a moim zdaniem zlekceważyli rywala. Potem pokonali Słowację 2:1 i na koniec sensacyjnie zremisowali z Belgią, ale to nic nie dało i zakończyli turniej na fazie grupowej. Teraz w Lidze Narodów nie grają najlepiej, bo przegrali 1:2 z Albanią oraz 2:3 z Czechami.

Gruzja dość niespodziewanie awansowała do Mistrzostw Europy, grając w barażach i w finale okazali się lepsi od Grecji. W turnieju najpierw przegrali 1:3 z Turcją, potem zremisowali z Czechami 1:1 i wydawało się, że trzeci mecz będzie o honor, ponieważ rywalem była Portugalia, ale tutaj doszło do niespodzianki i wygrali 2:0 wychodząc z grupy z trzeciego miejsca. Jednak w 1/8 finału Hiszpania, czyli późniejszy triumfator okazał się zbyt mocny i przegrali wysoko 1:4. W Lidze Narodów grają znakomicie, bo po dwóch kolejkach mają komplet punktów. Na inaugurację rozbili Czechów aż 4:1, a potem na wyjeździe pokonali Albanię 1:0. Jedni i drudzy grali w niedawnych ME, więc przeciwnicy bardzo wymagający.

Duża jakość w ofensywie zarówno wśród ukraińskich piłkarzy jak i gruzińskich. Obie z aspiracjami do awansu (Dywizja A). Gram obie drużyny strzelą gola po kursie 1.85 u legalnego bukmachera STS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Ukraina – Gruzja

STS standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Ukraina – Gruzja! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków STS Artem Dovbyk, zawodnik AS Romy, który ostatnio regularnie strzela, kurs 3.25.

Ukraina jest minimalnym faworytem tego spotkania, jednak Gruzja w dobrej dyspozycji jest liderem w tabeli i z pewnością będzie chciała postawić jak najcięższe warunki i najbardziej jak to możliwe utrudnić grę gospodarzom. Ciekawą propozycją na to spotkanie może być również liczba żółtych kartek, gdzie obie strony słyną z twardej gry i potrafią łapać dosyć sporo przy bardziej fizycznych niż taktycznych meczach.

Statystyki na typy bukmacherskie Ukraina – Gruzja

Na pięć spotkań bezpośrednich Ukraina wygrała trzy razy, natomiast dwa razy padł remis

Aż czterokrotnie pokrywał się BTTS

W tych meczach Ukraina strzeliła dziewięć goli, natomiast Gruzja pięć

Przewidywane składy Ukraina – Gruzja

Ukraina : Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykhaylichenko; Sudakov, Buyalskyi, Shaparenko; Zubkov, Dovbyk, Mudryk

: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykhaylichenko; Sudakov, Buyalskyi, Shaparenko; Zubkov, Dovbyk, Mudryk Gruzja: Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dvali; Kakabadze, Chakvetadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Lochoshvili; Kvaratskhelia, Mikautadze

Fot. PressFocus