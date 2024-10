Rosja nie ma z kim grać. Słaby rywal chciał wystawić drużynę amatorów

Od czasu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, kraj ten został objęty wszelakimi sankcjami. Nie inaczej jest w świecie futbolu, gdzie rosyjska piłka została całkowicie odcięta od piłkarskiej rzeczywistości. Reprezentacja narodowa cały czas zmaga się z jednym istotnym problemem, otóż nikt poważny nie chce z nimi zagrać. 197. kraj w rankingu FIFA zaoferował nawet wystawienie… kadry amatorów.

Rosja jako piłkarski odludek

Futbol w Rosji aktualnie nie ma kontaktu z Europą. „Sborna” nie bierze udziału w eliminacjach, nie uczestniczy też w Lidze Narodów. Zabrakło jej więc na największych imprezach od momentu ataku na Ukrainę. W 2022 roku nie zagrali w Katarze, a w 2024 na EURO w Niemczech. Rosyjski związek jest świadomy, że jedyne co im pozostało, to rozgrywanie meczów towarzyskich, lecz coraz częściej brakuje chętnych na takie starcia.

Grają głównie z politycznymi przyjaciółmi, byłymi republikami radzieckimi bądź też z odległymi krajami, gdzie ustrój polityczny budzi kontrowersje, jednak są to piłkarscy słabeusze. Od ataku ich rywalami były takie reprezentacje jak: Tadżykistan, Kirgistan, Uzbekistan, Kenia, Kuba, Katar, Egipt U23, Irak, ale też ostatnio Serbia i Białoruś. Co ciekawe, spotkanie z Serbią zostało bardzo elegancko i dumnie opakowane jako sparing przyjaciół. Na murawie pojawiły się gigantyczne flagi. Kraje te żyją w przyjaźni od lat.

Nothing could ever separate us. 🇷🇺 Russia 🤝 🇷🇸 Serbia pic.twitter.com/geCxDLfxNp — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) March 21, 2024

Większość reprezentacji odmawiało, a to wszystko przez bunt zawodników, którzy nie mieli zamiaru grać przeciwko Rosjanom. Niedawno odmówił im nawet wchodzący w przeszłości w republikę radziecką Tadżykistan (zagrał w 2022), a piłkarze od razu dali znać swojej federacji o swojej niechęci. Ostatecznie do Rosji dotarła informacja, że tadżycka drużyna nie znalazła wolnego terminu. Teraz sytuacja wydaje się dość podobna, lecz tym razem chodzi o drużynę Pakistanu.

Pakistan oferował zespół amatorów?

Rosyjska federacja wysyłała zapytania o możliwość rozegrania spotkania do kolejnych państw. Oferowała pokrycie wszelkich kosztów podróży oraz przygotowania do takiego meczu. Propozycja trafiła również do Pakistanu. Wstępna data, kiedy takowy mecz towarzyski miał się odbyć, to 11 października. Po stronie pakistańskiej pojawił się jednak problem i oficjalnie podano, iż termin jest nieodpowiedni. W zamian miała paść oferta gry w listopadzie, lecz tylko przy całkowitym pokryciu kosztów przez Rosjan.

W całą sprawę zamieszała się instytucja Pakistańskiej Rady Sportu, która chciała bardzo mocno takim spotkaniem wpłynąć na dyplomatyczne stosunki między krajami. Dlatego na własną rękę, bez akceptacji ze strony krajowej federacji piłkarskiej, postanowiła złożyć drużynę amatorów z Islamabad Football Association.

⚡️BREAKING: 🇷🇺Russian national football team cancels friendly match with 🇵🇰Pakistan ⚽️ The match was scheduled for October, but due to the timing of the ongoing training camp the Russian side decided not to proceed with the game. pic.twitter.com/TvLziAjo56 — Sputnik India (@Sputnik_India) October 9, 2024

– Co oznacza nieoficjalna reprezentacja Pakistanu? Co my jesteśmy jakimś wysypiskiem śmieci, który bierze, co spadnie? Taki mecz nie wchodzi w grę! Reprezentacja Rosji ma się zniżać, żeby grać z amatorami? Czy wy postradaliście zmysły? – wściekał się Wiaczesław Kołoskow – Honorowy Prezes Rozsyjskiego Związku Piłki Nożnej – w portalu „sport-express.ru”.

„Sborna” oczywiście nie była zainteresowana taką opcją, lecz sama sytuacja wydaje się wręcz kuriozalna, że kraj zajmujący 197. miejsce w rankingu FIFA chciał wystawić na Rosję amatorów. To wszystko jednak potwierdza, że rosyjska reprezentacja nie rozegra żadnego spotkania podczas trwającej przerwy reprezentacyjnej. Walerij Karpin, a więc selekcjoner, będzie jednak kontynuował zgrupowanie, które potrwa do 15 października.

Fot. PressFocus