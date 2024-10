Palhinha bez minut w Bayernie, a teraz bez… żony

Joao Palhinha z pewnością inaczej wyobrażał sobie swój początek przygody z pierwszym zespołem rekordowego mistrza Niemiec. Na ten moment Portugalczyk może „pochwalić się” zaledwie 154 minutami w barwach Bayernu Monachium. Na domiar wszystkiego jego osobiste problemy z pewnością nie pomagają mu, a nawet wręcz przeciwnie…

Reprezentant Portugalii pierwotnie do Bayernu miał przenieść się latem 2023 roku. W ostatnim dniu okienka transferowego wszystko było już niemalże sfinalizowane. Joao Palhinha pojawił się w Monachium, odbył niezbędne badania medyczne, a nawet wziął udział w sesji zdjęciowej z koszulką FCB jako nowy zawodnik na sezon 2023/24. Jednak marzenia pomocnika o grze na Allianz Arenie legły w gruzach, albowiem Fulham nie był w stanie znaleźć godnego następcy w ostatnich godzinach okienka transferowego.

W rezultacie Portugalczyk powrócił do Londynu, ale tuż przed jego wylotem z Monachium włodarze „Gwiazdy Południa” zapewnili go, że nie powiedzieli ostatniego słowa w jego sprawie i w dalszym ciągu chcieliby z nim współpracować. Rok później Max Eberl i spółka dopięli swego, i sprowadzili 29-latka do klubu ze stolicy Bawarii.

Tym razem nic nie stanęło już na przeszkodzie w realizacji transferu, choć warto wspomnieć, że angielski klub przeciągał rozmowy i ten ruch znów w pewnym momencie zawisł na włosku. Jednak koniec końców Palhinha przeniósł się do stolicy Bawarii i wkrótce został zaprezentowany jako nowy zawodnik Bayernu Monachium. Monachijczycy zapłacili londyńczykom około 51 milionów euro.

− Przejście do Bayernu to spełnienie marzeń. Kiedy reprezentujesz tak wielki klub jak Bayern, osiągasz najwyższy poziom. Spełniłem swoje marzenie, ale wiem, że poczuję się całkowicie spełniony, gdy odniosę tutaj sukces. Nie tylko podpisanie kontraktu z Bayernem jest spełnieniem marzeń, ale także odniesienie tutaj sukcesu – powiedział Joao Palhina o transferze do Bayernu.

Joao Palhinha nie może jednak mówić o wymarzonym początku w Bayernie – wystarczy podkreślić, że Portugalczyk rozpoczął tylko jeden mecz w wyjściowej jedenastce. Jakby tego było mało, to w mediach zaczęło pojawiać się sporo spekulacji, że wysoki poziom gry Kimmicha oraz Pavlovica sprawia, że nowy nabytek może mieć spore problemy z przebiciem się do wyjściowej jedenastki. Mimo wszystko 29-latek zachowuje zimną krew i zamierza udowodnić swoją wartość Kompany’emu. Jego dotychczasowe liczby prezentują się następująco:

− Nie interesują mnie te wszystkie rozmowy o tym, czy tracę cierpliwość. To, co mówi się lub interpretuje z zewnątrz, nie jest ważne. Jestem w tym wielkim klubie, ponieważ wierzę w siebie. Wiele razy w mojej karierze ludzie mówili takie rzeczy: Czy mu się uda? Czy dostanie czas na grę? Jesteśmy dopiero na początku – stwierdził Joao Palhinha, kiedy zapytano go o czas gry.

🚨🇵🇹 João Palhinha on playing only 150 minutes at Bayern so far after joining for €50m: “My time will come. That's why I'm working hard every day”.

“I'm fighting to get my chance. To be honest, I'm not interested in the talk about whether I'm losing patience”, told BILD. pic.twitter.com/vijqo0Z3dT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2024