Chorwacja bez kluczowego piłkarza w meczu z Polską

W meczu czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów Chorwacja będzie musiała radzić sobie bez kluczowego piłkarza. Na Stadionie Narodowym w Warszawie nie zobaczymy filara środka pola – Mateo Kovacicia. 30-latek nie wystąpił także w wygranym 2:1 meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów ze Szkocją. Teraz zawodnik Manchesteru City opuścił zgrupowanie i wrócił do Anglii.

Mateo Kovacić był jednym z 25 zawodników powołanych przez Zlatko Dalicia na październikowe mecze Ligi Narodów ze Szkocją i Polską. Na zgrupowanie udawał po ustrzeleniu dubletu w ostatnim przed przerwą na kadrę meczu z Fulham. Jego dwie bramki dały Manchesterowi City zwycięstwo 3:2. Po tym meczu Kovacić mówił, że te dwa gole dużo dla niego znaczą ze względu na ciążę jego żony.

– To dla mnie dużo znaczy, ponieważ moja żona jest w ciąży, więc wspaniale było zadedykować gole dla malucha – powiedział Kovacić.

"It means a lot because my wife is pregnant so it was great to get some goals for the little one. It doesn’t matter who scores, the most important are the three points and hopefully now we can continue like this"@mateokovacic8 had a #family dedication after yesterday's goals… pic.twitter.com/Lp2AQOiJo5

— HNS (@HNS_CFF) October 6, 2024