Rummenigge z wielkim wyróżnieniem

Nie ulega żadnej wątpliwości, że 69-letni Karl-Heinz Rummenigge to jedna z największych i najbardziej zasłużonych postaci w historii całego Bayernu Monachium – nie tylko jako piłkarz, ale również jako działacz klubowy. Ponadto legendarny „Kalle” odcisnął także wielkie piętno w europejskiej i światowej piłce, działając chociażby na rzecz UEFA czy ECA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Klubów.

Ikona Bayernu Monachium to za mało powiedziane

Karl-Heinz Rummenigge to bez dwóch zdań ikona Bayernu Monachium. Jako piłkarz, już w swoim drugim sezonie w FCB (1975/76) był już stałym bywalcem pierwszego składu, a 6 października 1976 roku zadebiutował w reprezentacji Niemiec. Dynamika, szybkość i determinacja charakteryzowały jego występy na boisku. Eksperci nie mają również wątpliwości – legendarny „Kalle” miał również niesamowite oko do bramek – biorąc pod uwagę statystyki, to strzelał praktycznie w co drugim meczu – w samej tylko Bundeslidze w 310 meczach zdobył 162 bramki!

Legendarul Karl-Heinz Rummenigge implineste astazi 69 de ani. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Rummenigge! pic.twitter.com/i4GvtJiw5F — Ovidiu Ionescu (@ovidiuionescu22) September 25, 2024

69-latek zdobył mnóstwo tytułów oraz osiągnął niesamowite rzeczy z klubem z Bawarii. Jako zawodnik dokonał następujących rzeczy:

Najlepszy strzelec Bundesligi (1980, 1981, 1984)

Piłkarz Roku w Niemczech (1980)

Złota Piłka (1980, 1981)

Puchar Interkontynentalny (1976)

Puchar Europy Mistrzów Krajowych (1975, 1976)

Puchar Niemiec (1982, 1984)

Mistrz Niemiec (1980, 1981).

Warto wspomnieć, że Karl-Heinz Rummenigge został także mistrzem Europy z drużyną narodową w 1980 roku – wtedy do po drodze Republika Federalna Niemiec nie wygrała we Włoszech jedynie z… debiutującymi Grekami. Popularny „Kalle” opuścił Bayern w 1984 roku – za rekordową jak na tamte czasy sumę 11 milionów marek (dawna waluta Niemiec) przeniósł się do Interu, gdzie grał przez 3 lata.

Swoją piłkarską karierę zakończył w szwajcarskim Servette (1987-1989). Niemiec był wzorem profesjonalisty – zawsze trafiał na pierwsze strony gazet tylko na boisku, nigdy poza nim. Nie chciał być typem skandalisty i do dziś kładzie nacisk na właściwe zachowanie.

Karl-Heinz Rummenigge jako działacz

Karl-Heinz Rummenigge nie wytrzymał zbyt długo bez piłki, gdyż w 1991 roku wrócił do Bayernu, w momencie kiedy klub przeżywał kryzys. Jako wiceprezes współpracował z Franzem Beckenbauerem i Ulim Hoenessem, aby przywrócić klub na drogę sukcesu. Nie minęło zbyt wiele czasu, aby media piłkarskie w Niemczech i w całej Europie okrzyknęły go mianem „wizjonera piłki” i „ministrem spraw wewnętrznych Bayernu”.

🏆 Karl-Heinz #Rummenigge: "Es ist ein Abschied mit Zufriedenheit und Stolz, ich darf einen sportlich, wirtschaftlich und strukturell vollständig intakten Club übergeben. Das war mir wichtig." 🔴⚪#DankeKalle #MiaSanMia pic.twitter.com/ZE8TMivNpQ — FC Bayern München (@FCBayern) June 1, 2021

Następnie od 2002 roku do 2021 roku pełnił funkcję prezesa bawarskiego klubu i co więcej, latami reprezentował FCB i samą w sobie niemiecką piłkę nożną w przeróżnych komitetach krajowych i międzynarodowych. Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że w latach 2008-2017 z sukcesami był przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Klubów – ECA.

Wielkie wyróżnienie Rummenigge

Niesamowite zasługi oraz kilkanaście lat nienagannej służby na rzecz niemieckiej i europejskiej piłki sprawiły, że Rummenigge spotkał ogromny zaszczyt – Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA) nazwało swoją nagrodę za doskonałość w zarządzaniu klubem imieniem byłego prezesa i piłkarza Bayernu. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu ECA, to pierwszy taki przypadek w historii organizacji, aby uhonorować w taki sposób osobistość.

W niedalekiej przyszłości „Nagroda imienia Karla-Heinza Rummenigge” będzie przyznawana dla uhonorowania wyjątkowych osiągnięć w zarządzaniu klubem piłkarskim. 69-latek nie ukrywa, iż to dla niego wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Podobnego zdania jest również właściciel Paris Saint-Germain i obecny prezes ECA, czyli Nasser al-Khelaïfi.

🏆 Last week, we honoured ECA’s first-ever leader, with the Karl-Heinz Rummenigge Award for Club Management Excellence! The Award, presented last week in Athens, went to @VfLBochum1848eV for their innovative “Advisory Board of the Future” initiative, highlighting excellence in… pic.twitter.com/6DvRsakVJ5 — ECA (@ECAEurope) October 15, 2024

− Cóż mogę powiedzieć. Czuję się głęboko zaszczycony, że ta nagroda została nazwana moim imieniem, właśnie dlatego, że temat zarządzania klubem ma kluczowe znaczenie dla piłki nożnej. Rozwój klubów piłkarskich w instytucje zarządzane w sposób zrównoważony jest jednym z najważniejszych zadań naszych czasów i jestem bardzo wdzięczny, że to dziedzictwo jest kontynuowane poprzez tę nagrodę – powiedział Karl-Heinz Rummenigge.

− Jestem zachwycony, że po raz kolejny honorujemy w ten sposób niezwykłe osiągnięcia pierwszego prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Klubów i obecnego Honorowego Prezesa Karla-Heinza Rummenigge. Położył on kamień węgielny pod ECA blisko szesnaście lat temu, a tym samym pod wszystko, co osiągnęliśmy dzisiaj. Karl-Heinz Rummenigge to bez dwóch zdań kluczowa postać w kształtowaniu nowoczesnego krajobrazu europejskiej piłki nożnej. Jego wpływ na ECA i europejską społeczność piłkarską nadal jest siłą napędową tej nagrody – skomentował prezes Europejskiego Stowarzyszenia Klubów, Nasser al-Khelaïfi.

Fot. PressFocus