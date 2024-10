Czesław Michniewicz zwolniony z FAR Rabat

Czesław Michniewicz tylko przez trzy miesiące był trenerem marokańskiej drużyny FAR Rabat. Były selekcjoner przez chwilę był nawet wynoszony na piedestał po awansie klubu do Afrykańskiej Ligi Mistrzów. Gorzej na krajowym podwórku, gdzie w pięciu meczach udało się wywalczyć osiem punktów. Między innymi to przesądziło o zwolnieniu polskiego szkoleniowca. Była to druga egzotyczna przygoda Michniewicza po saudyjskim Abha Club.

Czesław Michniewicz zwolniony

Przez trzy miesiące Czesław Michniewicz zapisał niemały sukces do swojego już bogatego trenerskiego CV. Prowadzony przez 54-latka marokański FAR Rabat po 17 latach wywalczył awans do Afrykańskiej Ligi Mistrzów. To wszystko dzięki pokonaniu w dwumeczu sudańskiego zespołu Al-Merreikh.

Od awansu do Ligi Mistrzów CAF zespół z Maroka spisywał się już tylko gorzej. Po awansie drużyna pokonała jeszcze w lidze Meknes aż 4:0, lecz było to 25 września. To było ostatnie zwycięstwo FAR Rabat pod wodzą Michniewicza. Na krajowym podwórku zespół spisywał się poniżej oczekiwań, zaliczając serię pięciu meczów bez zwycięstwa – trzech w lidze i dwóch w Excellence Cup. Po tym okresie trwała w lokalnych mediach nieustanna dyskusja, czy Czesław Michniewicz to odpowiedni człowiek na tym stanowisku. W klubie stwierdzili, że nie był.

Excellence Cup jest otwarty dla klubów Botola Pro Division 1 i Division 2. To taki puchar do integracji graczy U23 z pierwszą drużyną. Ma pomóc piłkarzom w regeneracji po wakacjach letnich i zimowych oraz w czasie przerw na mecze międzynarodowe FIFA, a także zwiększyć roczną liczbę meczów i utrzymać dynamikę piłkarzy w czasie przerw. Michniewicz przegrał w nim z zespołem znajdującym się w strefie spadkowej marokańskiej ekstraklasy, a potem jeszcze z Yacoub El Mansour – to nawet jeszcze gorzej, bo zespół drugoligowy.

Władze Royal Army Club postanowiły rozstać się z dotychczasowym sztabem szkoleniowym. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Zarząd klubu dziękuje trenerowi Czesławowi Michniewiczowi i życzy mu powodzenia w karierze trenerskiej. Nowy sztab zostanie ogłoszony wkrótce – czytamy w oficjalnym komunikacie FAR Rabat.

Odkąd Czesław Michniewicz odszedł z reprezentacji Polski, to nie zalicza udanej kariery trenerskiej. W Abha Club pracował niecałe cztery miesiące w 2023 roku. Teraz 54-latek wytrzymał jedynie 95 dni – a jak będzie dalej? Jego egzotyczny bilans to dziewięć meczów na ławce trenerskiej Abha Club oraz 13 meczów w FAR Rabat.

Następca Michniewicza jest w negocjacjach

Już w zeszłym tygodniu pojawiały się głosy, że zwolnienie Michniewicza wisi w powietrzu, a klub prowadzi negocjacje z Sébastienem Desabrem – francuskim 48-letnim trenerem reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, który ma już doświadczenie w prowadzeniu afrykańskich drużyn. Wybór jednak może paść na kogoś innego. „Kora Maroc„ podało, że FAR Rabat rozmawia z Hubertem Veludem, byłym szkoleniowcem m.in. reprezentacji Burkina Faso czy Sudanu.

Hubert Velud w przeszłości z sukcesami prowadził drużyny klubowe w Afryce. Zdobył dwukrotnie mistrzostwo Algierii, a ze znanym na całą Afrykę zespołem TP Mazembe święcił triumfy nie tylko na lokalnym podwórku, ale też na szerszą skalę – wszystko poprzez wygranie Afrykańskiego Pucharu Konfederacji oraz Afrykańskiego Superpucharu. W latach 2013 i 2014 ten 65-latek został wybrany najlepszym szkoleniowcem w Algierii.

