Szokujące wyznanie Isco. Doświadczył ataku epilepsji

Niedawno Isco był gościem w programie kulinarnym Realu Betis w serwisie Youtube. Hiszpański pomocnik podczas rozmowy z klubowym dietetykiem wyjawił, że dwa lata temu podczas snu doznał napadu epilepsji. Od tamtej pory przyjmuje tabletki, dzięki czemu nie miewa nawrotów ataku.

Z okazji Dnia Żywności Real Betis opublikował na swoim kanale na Youtube film, w którym gościem był Isco. Hiszpan na nagraniu wraz z klubowym dietetykiem porozmawiali o nawykach żywieniowych oraz przygotowali dietetyczną pizzę. Piłkarz przyznał, że w młodzieńczych latach kompletnie nie zwracał uwagi na to co je, jednak z czasem nawyki żywieniowe stały się dla niego bardzo ważne. Wyznał również, że w 2022 roku podczas snu doznał ataku epilepsji.

– Przydarzyło mi się to podczas snu. Myślę, że było to w 2022 roku. Nigdy dotąd nie miałem takich epizodów, ani w dzieciństwie, ani później, jednak wtedy nastąpił dość silny napad. Zostałem przyjęty do szpitala na około cztery dni, podczas których przeprowadzono badania. Trudno było mi przypomnieć sobie niektóre rzeczy, które się wydarzyły tego dnia, są też momenty ze szpitala, których nie pamiętam. Od czterech lat biorę tabletki na noc i na szczęście nie mam już żadnych ataków. Nigdy nie mówiłem tego publicznie. Osoby, które mają takie epizody, powinny wiedzieć, że jest to coś normalnego i można temu zapobiegać – wyjawił Isco.

🇪🇸🗣️ Isco reveals he suffered an episode of epilepsy…

"It happened to me while sleeping, I think it was 2022. I was admitted to a hospital for about 4 days."

"I have to take a pill every night for 4 years. Fortunately I have not had any more episodes." (@relevo) pic.twitter.com/cymLbGhEYv

