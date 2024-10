Bayer Leverkusen bez najważniejszego zawodnika

Bayer Leverkusen i trener Xabi Alonso mogą mieć powody do wielkich zmartwień, zwłaszcza, że już niebawem aktualnych mistrzów Niemiec czekają ważne spotkania – chociażby z Eintrachtem Frankfurt w Bundeslidze, czy ze Stade Brest w Champions League. Jak się okazało, podczas ostatniego zgrupowania kadry narodowej Niemiec, kontuzji doznał czołowy zawodnik ”Aptekarzy” – Florian Wirtz.

Bayer Leverkusen może mówić o udanym początku sezonu, choć warto wspomnieć, że 31 sierpnia 2024 roku mistrzowie Niemiec ponieśli „zaskakującą” porażkę w Bundeslidze, ulegając u siebie 2:3 drużynie RB Lipsk. Niemniej jednak ich bilans póki co prezentuje się bardzo dobrze – w końcu mowa o siedmiu zwycięstwach, dwóch remisach oraz jednej porażce. Z drugiej strony, alarmujący może być bilans bramkowy, gdyż mowa o 28 strzelonych golach, ale zarazem aż 17 straconych bramkach, co w porównaniu do poprzedniego sezonu jest wręcz „przerażające” dla fanów Leverkusen.

Dodatkowo przed zespołem Xabiego Alonso bardzo trudny i napięty terminarz – już w najbliższy weekend aktualni mistrzowie Niemiec zmierzą się w meczu na szczycie Bundesligi z rewelacyjnym ostatnio Eintrachtem Frankfurt. Następnie Bayer powalczy w Lidze Mistrzów z francuskim Stade Brest, który pokonał już w tej edycji Ligi Mistrzów Sturm Graz oraz RB Salzburg. Kolejni rywale również nie będą najłatwiejsi dla ”Aptekarzy”. Najbliższy terminarz prezentuje się następująco:

Mając na uwadze trudny terminarz w nadchodzących tygodniach, w Bayerze mogą mieć powody do zmartwień, bowiem ze zgrupowania reprezentacji Niemiec z kontuzją powrócił czołowy zawodnik i największa gwiazda „Aptekarzy” – Florian Wirtz, który jest rozchwytywany w całej Europie z racji na swój ogromny talent i niesamowite umiejętności.

Florian Wirtz suffered an ankle injury in Germany's 1-0 win over the Netherlands. It is not yet clear when he'll be able to return to training.

Krótko po powrocie do Leverkusen utalentowany pomocnik przeszedł badanie rezonansem magnetycznym, które wykazało 21-latek w meczu Ligi Narodów z Holandią doznał urazu torebki stawowej prawej kostki. Piłkarz przechodzi obecnie rehabilitację, ale jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu – na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa absencja niemieckiego piłkarza. Nieoficjalnie niemieckie media donoszą, że Wirtz nie zagra w hitowym starciu ze Stuttgartem. Pod wielkim znakiem zapytania stoi także jego występ ze Stade Brest w Champions League. To ogromna strata, bowiem liczby i sukcesy Niemca w tak młodym wieku robią duże wrażenie:

− Nie ogłosiliśmy, że wypadł na długo. Ogłosiliśmy, że ma problemy, co wszyscy widzieli w meczu z Holandią, ponieważ musiał zejść. Dlatego nie mógł ostatnio trenować. Zobaczymy, jak to się rozwinie i czy będzie dostępny, czy nie – odpowiedział dyplomatycznie dyrektor sportowy Bayeru Simon Rolfes.

Simon Rolfes on whether Florian Wirtz will be available against Frankfurt on Saturday: "We didn't announce that he was out. We announced that he had problems, which everyone could see because he had to come off. That's why he couldn't train yesterday. We'll see how it develops… pic.twitter.com/dOTDKeHUbb

