Manchester United: kontuzja kluczowego zawodnika

Manchester United niewątpliwie nie ma łatwego czasu w ostatnich tygodniach, o czym świadczy odległa 14. pozycja w tabeli Premier League. Klub opublikował aktualizację medyczną odnośnie składu i dowiedzieliśmy się, że Kobbie Mainoo ma opuścić najbliższe kilka tygodni z powodu kontuzji. Paul Hirst z „The Times” twierdzi, iż może to być nawet siedem spotkań.

Manchester United – problemów ciąg dalszy

Patrząc na wszystkie rozgrywki, „Czerwone Diabły” nie wygrały żadnego spotkania od 17 września, kiedy w ramach EFL Cup pokonali efektownie 7:0 z Barnsley. Wydawało się, że to znak, iż Erik ten Hag w końcu znalazł sposób na tę drużynę. Nic bardziej mylnego, ponieważ następne pięć meczów, to cztery remisy oraz jedna porażka. O ile remis z Aston Villą, czy też porażka z Tottenhamem mogła być kalkulowana, tak remisy z Crystal Palace czy Twente – w żadnym wypadku.

Training update ℹ️ Erik received several boosts at Carrington on Thursday.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 17, 2024

Holenderski trener zdecydowanie bliżej jest zwolnienia z klubu, niż tego, aby wyciągnąć Manchester United na czołowe pozycje w lidze i nie tylko. Obszernie ten „nieudany związek” opisywaliśmy jeszcze początkiem kwietnia tego roku. Za wiele się nie zmieniło, a marazm w sposobie gry, ale także w wynikach jest zatrważający. Po przerwie reprezentacyjnej klub zaktualizował stan zdrowotny kadry, gdzie przeczytaliśmy kolejny cios dla tego zespołu – Kobbie Mainoo czeka pauza przez kilka tygodni.

Kobbie Mainoo's PL stat is actually insane. Gonna miss him, man.. 😩 pic.twitter.com/HGbbO7PGiz — UF (@UtdFaithfuls) October 18, 2024

Wielkie osłabienie na najcięższy okres

W opublikowanym na klubowej stronie artykule można przeczytać: Kobbie Mainoo i Harry Maguire byli nieobecni po tym, jak doznali urazów mięśniowych w meczu z Villą i oczekuje się, że obaj wypadną z gry na kilka tygodni – co jest potwierdzeniem obaw kibiców Manchesteru. W zremisowanym spotkaniu na Villa Park Kobbie opuścił murawę w 85. minucie i zastąpił go wówczas Casemiro. Utalentowany Anglik nie pojechał także na zgrupowanie kadry w ramach rozgrywek Ligi Narodów. W skrócie widać było, że coś jest nie tak z jego zdrowiem.

Kobbie Mainoo set to miss seven games in latest injury blow for Ten Haghttps://t.co/bVRsqptHHW — Paul Hirst (@hirstclass) October 18, 2024

Paul Hirst z „The Times” twierdzi, iż 18-latek może opuścić nawet siedem spotkań, co byłoby dla „Czerwonych Diabłów” naprawdę bardzo dużym ciosem. Oznaczałoby to, że zabraknie go ligowych starciach przeciwko m.in. Brentfordowi, West Hamowi United, ale także Chelsea. Jeśli dołożymy do tego Ligę Europy, może oznaczać, iż Erik ten Hag musi bardzo szybko znaleźć rozwiązanie nie tylko na jeden mecz, ale na najbliższy miesiąc. Trener Manchesteru United ma coraz więcej powodów do bólu głowy.

Fot. PressFocus