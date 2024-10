Matty Cash prokuruje rzut karny! Mimo to Aston Villa pokonuje Fulham w szalonym spotkaniu

Matty Cash był pod bacznym okiem polskich kibiców, szczególnie po ostatnich kontrowersjach związanych z powołaniami do polskiej reprezentacji. Prawy obrońca nie porwał swoją grą, a w dodatku sprokurował rzut karny. Na jego szczęście, Emiliano Martinez był kapitalnie dysponowany. Rzut karny, dwie czerwone kartki, ten szalony mecz ostatecznie wygrała Aston Villa 3:1.

Na Craven Cottage przyjechała dziś drużyna, która nie przegrała od 24 sierpnia. W dodatku przed przerwą reprezentacyjną Aston Villa potrafiła sprawić sensację, pokonując Bayern Monachium w Lidze Mistrzów. Fulham również jak do tej pory pokazywał bardzo dobrą dyspozycję, ponieważ przed tym starciem uzbierali na swoim koncie 11 punktów (9. pozycja). Patrząc na to wszystko, można było się spodziewać bardzo interesującego starcia. W tym pojedynku dodatkowo przyglądaliśmy się Cashowi, o którym głośno było w kontekście braku powołania do kadry narodowej.

Spotkanie rozpoczęło się dość spokojnie, obie drużyny wolały bezpiecznie wejść w to widowisko. Z tego też powodu oglądaliśmy dużo wymian z bramkarzami, lecz w pewnym momencie goalkeeper Fulham – Bernd Leno – posłał świetne długie zagranie w kierunku Raula Jimeneza, a ten bez najmniejszego problemu przygotował sobie pozycję do strzału, a później pokonał Emiliano Martineza. Od 4. minuty Fulham było na prowadzeniu.

Raul Jimenez has @FulhamFC in the lead in just the fifth minute!

He latches onto a long ball by goalkeeper Bernd Leno, and the forward's left-footed finish finds the bottom corner 🎯#FULAVL pic.twitter.com/5BGnd0suCI

— Premier League (@premierleague) October 19, 2024