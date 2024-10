AC Milan – Club Brugge 22.10 – Typy bukmacherskie

STS kurs 1.80 AC Milan - Club Brugge Obie strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz AC Milan – Club Brugge. Nadciąga nowy tydzień i mamy gwarancję, że nie zabraknie wielkich emocji piłkarskich! Po przerwie reprezentacyjnej, weekendowych zmaganiach ligowych czas na europejskie puchary, a dokładnie na elitarną Ligę Mistrzów! I to w nowym wydaniu, ponieważ mamy fazę ligową, 36 drużyn i wszyscy w jednej grupie. Każda drużyna rozegra po osiem spotkań z różnymi rywalami.

We wtorek 22 października wystartuje trzecia kolejka, a w niej skupimy się na pojedynku AC Milanu z belgijskim Club Brugge. Pierwszy gwizdek już o godzinie 18:45 na legendarnym obiekcie San Siro w Mediolanie. Zapraszamy na zapowiedź oraz typy bukmacherskie związane z tym spotkaniem.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij gwarantowane 760 PLN! ⬅️

Sprawdź najlepszych bukmacherów w rankingu

AC Milan – Club Brugge – typy bukmacherskie

AC Milan cały czas próbuje odzyskać dawny blask i powrócić przede wszystkim na szczyt we Włoszech. W ubiegłym sezonie zdobyli wicemistrzostwo kraju, ale jest niedosyt, ponieważ to Inter, czyli odwieczny rywal dzieli i rządzi w Serie A. W lidze wystartowali nieźle, chociaż niepotrzebne były straty punktowe z Torino czy Lazio, gdzie padały remisy, niespodziewanie przegrali z Parmą, czyli beniaminkiem, okazali się gorsi też od Fiorentiny (porażka 1:2), ale poza tym cztery zwycięstwa i aktualnie znajdują się na 4. miejscu w ligowej tabeli. Ostatni mecz wygrali 1:0 z Udinese Calcio, mimo że od 29. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Tijjaniego Reijndersa. Nieco gorzej to wygląda w Champions League, ponieważ zaczęli od falstartu: dwa mecze i dwie porażki. Na inaugurację grali z Liverpoolem przed własną publicznością i objęli prowadzenie już w 3. minucie spotkania po trafieniu Pulisicia. Niestety zrobili najgorzej jak mogli, cofnęli się, a The Reds mocno ruszyło do ofensywy i skończyło się porażką 1:3. W drugiej kolejce grali z Bayerem Leverkusen i wydawało się, że zrehabilitują się, bo Bayer nie najlepiej wszedł sezon, jednak drużyna z Mediolanu przegrała 0:1.

Club Brugge na razie radzi sobie nieco lepiej w Lidze Mistrzów, bo mają na swoim koncie jedno zwycięstwo. Chociaż przegrali z Borussią Dortmund 0:3 to do 75. minuty mieliśmy bezbramkowy remis i jednak nie wytrzymali, pierwszy gol podciął im skrzydła. W drugim meczu udali się do Austrii na pojedynek ze Sturm Grazem i wygrali 1:0. W Belgii Club Brugge zajmuje na razie czwarte miejsce i ma niewielką stratę do lidera Genk – zaledwie cztery punkty. Rok temu mieli średnią rundę zasadniczą, ale w grupie mistrzowskiej wygrywali mecz za meczem i zdobyli mistrzostwo kraju. W ostatnim meczu ligowym wygrali na wyjeździe z Westerlo, czołówką tabeli 2:1.

AC Milan na pięć ostatnich spotkań tylko dwa razy zachowali czyste konto, w Lidze Mistrzów już cztery bramki deficytu. Gram gola po obu stronach, kurs w STS – 1.80.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie AC Milan – Club Brugge

STS standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek AC Milan – Club Brugge! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca pierwszej bramki w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków STS ma Luka Jović po kursie 6.00! Taki sam kurs jest na bramkę Alvaro Moraty.

Milan jest faworytem tego spotkania, jednak Club Brugge w dobrej dyspozycji i mają już zwycięstwo na swoim koncie w tej edycji Ligi Mistrzów. Z pewnością będzie chciała postawić jak najcięższe warunki i najbardziej jak to możliwe utrudnić grę gospodarzom. Ciekawą propozycją na to spotkanie może być również liczba żółtych kartek.

Mecze bezpośrednie AC Milan – Club Brugge

Z pięciu pojedynków bezpośrednich trzy padały łupem AC Milanu, raz wygrywał Club Brugge i raz byliśmy świadkami remisu

Milan w tych meczach zdobył cztery bramki, natomiast Brugge dwa gole

Historia dość odległa, bo ponad dwadzieścia lat temu odbył się ostatni mecz bezpośredni

Przewidywane składy AC Milan – Club Brugge

AC Milan : Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata

: Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata Club Brugge: Mignolet; De Cuyper, Spileers, Mechele, Seys; Vanaken, Jashari, Onyedika; Tzolis, Vermant, Talbi

Fot. PressFocus