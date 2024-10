Piłkarze Juventusu w sobotni wieczór rozegrali mecz z Lazio 8. kolejki Serie A sezonu 2024/25 i po spotkaniu zapowiadającym się na bezbramkowy remis, udało się wygrać „Starej Damie” 1:0 po samobójczej bramce Mario Gili. Poszkodowanym tego wieczoru okazał się jednak piłkarz Juventusu, Douglas Luiz. Mający trudny początek sezonu w Piemoncie Brazylijczyk został okradziony w swoim domu z zegarków oraz biżuterii swojej partnerki.

Piłkarz Juventusu okradziony na pół miliona euro

Douglas Luiz przeprowadził się do Turynu ostatniego lata w kontrowersyjnej wymianie transferowej, mającej na celu pomóc Aston Villi w wypełnieniu reguł PSR (angielska interpretacja Finansowego Fair Play, promująca wychowanków). Do Birmingham powędrowali Enzo Barrenechea oraz Samuel Iling Junior, a w drugą stronę Brazylijczyk. Początek nowej kampanii nie jest jednak dla Luiza dobry. W kadrze Juventusu rozgrywa póki co głównie 20-30 minut co mecz, ale mimo to jest na niego wiele narzekań, choćby na nonszalancję w zagraniach.

26-latek w samym spotkaniu z Lazio mógł osłabić swój zespół bardzo nieprzemyślanym faulem w polu karnym. W meczu z Cagliari popełnił faul, który finalnie kosztował „Starą Damę” zwycięstwo. Jak podaje „La Gazzetta dello Sport”, około północy gdy piłkarza i jego partnerki (także piłkarki) nie było jeszcze w domu, do środka mieszkania pary wkradli się złodzieje.

Wykorzystali oni okazję, aby ukraść biżuterię i 11 zegarków a to wszystko o łącznej wartości około 500 000 euro. Alarm zadzwonił o 1:30 w nocy, więc policja z Turynu udała się mniej więcej o tej porze na miejsce zdarzenia, aby rozpocząć dochodzenie. To nie pierwszy przypadek kradzieży co do piłkarzy Serie A w tym sezonie – w Neapolu takiej nieprzyjemności doświadczył David Neres.

Douglas Luiz rozegrał do tej pory dziewięć spotkań w barwach Juventusu, ale co zaskakujące – nie jest starterem i ma na koncie jedynie 35 procent minut, bo 312 z 900 możliwych. Paradoksalnie, mimo iż mówimy o piłkarzu przybyłym z Premier League, miewał on problemy z intensywnością Serie A.

Juventus jest aktualnie drugą drużyną ligi, ze stratą trzech punktów do SSC Napoli pod wodzą Antonio Conte. Jako jedyny zespół w lidze, „Stara Dama” jest nadal na koncie bez porażki.