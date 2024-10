Anglia: Nowy ”rekord” ustanowiony. Pierwszy taki przypadek w ponad 130-letniej historii

Po raz pierwszy w historii angielskiej ekstraklasy aż tyle drużyn na tym etapie sezonu nie wygrało jeszcze żadnego ligowego meczu. Po ośmiu kolejkach tego sezonu Premier League zwycięstwa na koncie wciąż nie mają aż cztery ekipy – Ipswich, Crystal Palace, Southampton i Wolverhampton. Wcześniej nie zdarzyło się to przez… 135 lat.

Ten sezon jest 33. w historii Premier League, a 126. w historii angielskiej ekstraklasy. Jednak w 136-letniej historii angielskiej ekstraklasy nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by na tym etapie rozgrywek aż tyle drużyn nie miało na koncie ani jednego zwycięstwa. Po ośmiu kolejkach tego sezonu Premier League smaku zwycięstwa nie zaznały jeszcze cztery kluby – Ipswich, Crystal Palace, Southampton i Wolverhampton. Sytuacja tych klubów w tabeli prezentuje się następująco:

For the first time in the history of English top-flight football, four different teams have now gone eight games into a season without a single win 😳

Wolves, Ipswich, Southampton and Crystal Palace are all still seeking their first victory… pic.twitter.com/lcvwfbJYbS

— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 22, 2024