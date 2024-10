Chelsea próbuje wymusić kontrakt? Zawodnik odsunięty od składu

O Chelsea w ostatnich miesiącach rozmawiano raczej w kontekście masowego pozyskiwania nowych zawodników. Mimo iż start aktualnego sezonu mogą zaliczyć do udanych, to jednak na jaw wychodzą kontrowersyjne informacje. Jak donosi Liam Twomey z „The Athletic”, klub z Londynu próbuje wymusić podpisanie kontraktu na młodym prawym obrońcy Joshu Acheampongu, przez co zawodnik został całkowicie odsunięty od gry.

Początek aktualnego sezonu wygląda w wykonaniu Chelsea naprawdę solidnie, nawet mimo porażki w ostatniej kolejce z drużyną Liverpoolu. Chociaż na polu stricte sportowym wygląda to dobrze, to jak informuje „The Atletic” – klub w dość niewłaściwy sposób próbuje przekonywać do podpisania umowy. Chodzi w tym przypadku o talent akademii, a więc o Josha Acheamponga, który zapowiada się naprawdę solidnie, a swoje zainteresowanie wyrażały już największe piłkarskie marki takie jak Real Madryt, czy Newcastle.

Chelsea have told Josh Acheampong he won’t play for the first team or dev squad until he signs a new contract.

Current deal expires in 2026. Chelsea don’t want to sell, remain optimistic an extension can be agreed.

Story with @SJohnsonSport 👇 #CFChttps://t.co/Gvgte1HUjQ

— Liam Twomey (@liam_twomey) October 22, 2024