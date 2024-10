Wieczysta zakończyła niesamowitą serię Polonii. Dwa ”czerwa” dla lidera Betclic 2. Ligi

W zaległym meczu 13. kolejki Betclic 2. Ligi Wieczysta Kraków przed własną publicznością mierzyła się z Polonią Bytom. Starcie trzeciej z pierwszej drużyną w tabeli zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:1. Podopieczni Sławomira Peszki przerwali tym samym imponującą serię 12 z rzędu ligowych zwycięstw Polonii. Lider z Bytomia już pod koniec pierwszej połowy musiał radzić sobie w dziewiątkę.

Wieczysta wygrywa w hicie Betclic 2. Ligi

Część meczów 13. kolejki Betclic 2. Ligi, która odbywała się w trakcie październikowej przerwy reprezentacyjnej, została przełożona. Do nadrobienia były trzy mecze, a jednym z nich był szlagier pomiędzy Wieczystą Kraków a Polonią Bytom. Polonia z dorobkiem 36 punktów prowadziła w tabeli Betclic 2. Ligi, a za sobą miała serię 12 ligowych wygranych z rzędu. Wieczysta zaś zajmowała trzecie miejsce, a do lidera z Bytomia traciła pięć punktów. Po pierwszych minutach wydawać się mogło, że przewaga Polonii nad Wieczystą zwiększy do ośmiu oczek.

Podopieczni Łukasza Tomczyka już w ósmej minucie wyszli na prowadzenie. Przepiękny strzał ”z woleja” lewą nogą sprzed pola karnego oddał Daniel Ścislak. Kwadrans później do wyrównania doprowadził jednak Tomasz Swędrowski. Z prawej strony pola karnego piłkę do środka wstrzelił Goku Roman, sprytnie przepuścił ją Lisandro Semedo, a Swędrowski z bliskiej odległości wpakował ją do pustej bramki. Futbolówka po drodze odbiła się jeszcze od Grzegorza Szymusika, który próbował zablokować to uderzenie.

W zespole Polonii wszystko posypało się między 30. a 37. minutą, gdy aż dwóch podopiecznych Łukasza Tomczyka obejrzało czerwone kartki. Najpierw za zatrzymanie wybiegającego sam na sam Semedo wyrzucony został Szymon Michalski, a kilka minut później za zapasy w bocznym sektorze z Chumą wyleciał Adrian Piekarski. Wykluczenie z gry Piekarskiego przez sędziego Szymona Łężnego wywołało jednak spore kontrowersje ze względu na miejsce faulu i fakt, że Chuma nie stał przed idealną szansą na zdobycie bramki.

Cytując @MrCogitoo, urządzili sobie MMA piłkarze @PoloniaBytom w Betclic 2 Lidze! Dwie czerwone kartki w meczu z @wieczysta w ciągu siedmiu minut! 🟥🟥 📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/nS33OeAqJT pic.twitter.com/4P9MRnpv1w — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 23, 2024

Kilka minut po przerwie szkoleniowiec Wieczystej Sławomir Peszko zmienił Jacka Góralskiego, który już od piątej minuty grał z żółtą kartką. W jego miejsce wszedł Paweł Łysiak i zaliczył ”wejście smoka”, bowiem już sześć minut później technicznym strzałem lewą nogą ze skraju pola karnego wyprowadził zespół z Krakowa na prowadzenie. Cztery minuty po bramce Łysiaka na 3:1 podwyższył Goku Roman, a wynik później nie uległ już zmianie. Hiszpan z bliskiej odległości wbił piłkę do bramki po dośrodkowaniu z lewej strony Semedo.

Wieczysta odniosła już szóste ligowe zwycięstwo z rzędu, co jest w tym momencie najlepszą serią w Betclic 2. Lidze. Przerwana bowiem została imponującą seria Polonii, która wynosiła 12 ligowych wygranych z rzędu. Godzinę po meczu Wieczystej z Polonią rozpoczął się zaległy mecz Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Zagłębiem Lubin. Ekipa z Mazowsza wygrała 2:0 i zrównała się punktami z bytomianami, ale ze względu na zwycięstwo w meczu bezpośrednim zepchnęła ich na drugie miejsce w tabeli.

Cztery gole, dwie czerwone kartki! Działo się w dzisiejszym starciu @wieczysta z @PoloniaBytom! Finalnie gospodarze z Krakowa wygrali spotkanie 3:1, a jedną z ładniejszych bramek popisał się Paweł Łysiak! ⚽️ pic.twitter.com/DXXVDkukhU — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 23, 2024

Wieczysta pozostała na trzecim miejscu w tabeli, ale do Pogoni i Polonii traci już tylko dwa punkty. Przewaga pierwszej trójki nad resztą stawki wynosi 12 punktów, więc wydaje się, że to między tymi ekipami rozstrzygnie się kwestia bezpośredniego awansu do Betclic 1. Ligi. Na zaplecze ekstraklasy bezpośrednio awansują dwa kluby, więc jeden zespół będzie musiał przejść przez zawsze nieobliczalne baraże.

fot. screen TVP Sport