Liga Mistrzów: Podsumowanie pozostałych meczów 23.10.

Za nami trzecia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Podobnie, jak w poprzednich podsumowaniach dnia w Champions League przedstawimy krótkie relacje z meczów, które mogły umknąć w cieniu największych hitów. Choć na pierwszy plan wysuwały się mecze Barcelona – Bayern, czy Lipsk – Liverpool, ciekawie zapowiadało się choćby starcie Atletico Madryt z pogromcami Realu Madryt – Lille, czy pojedynek Polaków w Bernie.

W poprzedniej kolejce Champions League Atalanta rozbiła w Gelsenkirchen Szachtar Donieck 3:0. Teraz zwycięzców minionej edycji Ligi Europy czekało kolejne starcie z mistrzem kraju, ale tym razem Szkocji. Celtic w drugiej serii gier został rozbity w Dortmundzie przez BVB 1:7 i wyrównał tym samym drugą najwyższą porażkę w historii klubu. Od czasu ostatniego wyjazdowego zwycięstwa w Lidze Mistrzów bilans ”The Bhoys” w delegacji w tych rozgrywkach wynosił sześć porażek, tylko dwie zdobyte bramki i aż 27 straconych, czyli średnio 4,5 na mecz.

Jednak po raz pierwszy od czasu rzeczonego ostatniego wyjazdowego zwycięstwa Celtic nie przegrał w delegacji w Champions League. Także po raz pierwszy od tamtej wygranej 3:0 z Anderlechtem w Brukseli ”The Bhoys” zachowali czyste konto w tych rozgrywkach. Starcie w Bergamo zakończyło się bowiem wynikiem 0:0. Tym samym Atalanta w tej edycji Ligi Mistrzów dalej nie straciła bramki, choć nie wygrała już czwartego z rzędu domowego meczu w tych rozgrywkach. Co więcej, ”La Dea” piąty raz z rzędu zachowała czyste konto w europejskich pucharach. Jej defensywa ostatni raz została pokonana w pierwszym półfinale poprzedniej edycji Ligi Europy z Marsylią (1:1).

Atalanta took 22 shots against Celtic but couldn't find a way past Kasper Schmeichel 🧱 pic.twitter.com/qc87weJ55R

Tego wieczora w Lidze Mistrzów grały dwie włoskie ekipy i mało brakowało, a obie swoje mecze zakończyłyby rezultatami 0:0. Jednak w doliczonym czasie jako jedyny w tym meczu na listę strzelców wpisał się Marcus Thuram. Francuz dokonał nieco ponad kwadrans po pojawieniu się na placu gry. W 76. minucie zmienił Mehdiego Taremiego, a 15 minut wcześniej na placu gry zameldował się także kapitan Interu Lautaro Martinez. Argentyńczyk zmienił Marko Arnautovicia, który na początku drugiej połowy zmarnował rzut karny.

Wraz z Lautaro na boisko wszedł Piotr Zieliński. Polak po raz pierwszy od końcówki fazy grupowej sezonu 2022/23 zaczął mecz Ligi Mistrzów na ławce. Przez kilkanaście minut przebywał na murawie ze swoim rodakiem Łukaszem Łakomym. Dla byłego pomocnika Legii i Zagłębia Lubin był to dopiero trzeci mecz w Champions League i pierwszy, który rozpoczął w wyjściowym składzie. Co więcej, po raz pierwszy od maja tego roku znalazł się w wyjściowej jedenastce Young Boys.

Mistrzowie Szwajcarii są jedną z sześciu drużyn, która po trzech kolejkach fazy ligowej Champions League ma na koncie same porażki, a jedną z czterech, która nie zdobyła jeszcze bramki. Inter zaś pozostaje jedną z dziewięciu ekip, która w tej edycji Ligi Mistrzów pozostaje niepokonana. Do tego ”Nerrazzurri” są jednym z pięciu klubów, który w bieżącej edycji tych rozgrywek nie stracił jeszcze ani jednej bramki,

Tylko wyjazdowa drużyna strzelała także w Salzburgu, gdzie wicemistrzowie Austrii przegrali 0:2 z mistrzami Chorwacji. W tym meczu również po obu stronach były polskie akcenty. Po raz kolejny w wyjściowej składzie Salzburga znalazł się Kamil Piątkowski, który nieraz musiał mierzyć się z byłym napastnikiem Legii Sandro Kulenoviciem. Na ławce Dinama zabrakło zaś byłego szkoleniowca Lecha Poznań Nenada Bjelicy, który był zawieszony za czerwoną kartkę otrzymaną za protesty podczas meczu z Monaco.

Na początku drugiej połowy to właśnie Kulenović otworzył wynik tego spotkania. Asystę przy jego trafieniu zaliczył Stefan Ristovski, a nieco ponad pół godziny później reprezentant Macedonii Północnej zanotował drugie kluczowe podanie. W 77. minucie Kulenovicia zmienił Bruno Petković i zaliczył ”wejście smoka”, bowiem siedem minut później mógł celebrować drugie trafienie. Piłkarze Dinama ponownie rozklepali zawodników Salzburga pod ich bramką. Dodajmy, że wicemistrzowie Austrii wówczas od 10 minut musieli radzić sobie w osłabieniu.

W 66. minucie bezpośrednią czerwoną kartkę za obronę strzału przed polem karnym obejrzał bramkarz Alexander Schlager. Chwilę wcześniej zderzył się w wybiegającym sam na sam Kulenoviciem i w momencie pokazania mu czerwonej kartki zwijał się z bólu. Po raz pierwszy od 26 lat Dinamo wygrało wyjazdowy mecz Ligi Mistrzów. W międzyczasie nie wygrali 22 wyjazdowych meczów w tych rozgrywkach. Dinamo ma na koncie cztery punkty i w tabeli wyprzedziło… Bayern, z którym w pierwszej kolejce przegrało aż 2:9.

🚨 🇭🇷 Dinamo Zagreb won away in the main stage of the Champions League for the first time in 26 years!

❌ Before tonight, Dinamo Zagreb haven't won in the last 22 UCL away matches!

✅ 🇳🇱 Ajax away in November 1998!

❌ 22 matches without win

✅ 🇦🇹 Salzburg away in October 2024! pic.twitter.com/2fA9D80Dbx

— Football Rankings (@FootRankings) October 23, 2024